Ką apie kelių priežiūrą žiemą turėtų žinoti kiekvienas vairuotojas

VĮ „Utenos regiono keliai" prižiūri valstybinės reikšmės kelius, kuriais vyksta tarptautinis, tranzitinis, turistinis ir vietinis intensyvus transporto priemonių eismas. Magistraliniais, krašto ir rajoniniais keliais automobilių eismo intensyvumas yra skirtingas. Kadangi nuo visų prižiūrimų kelių vienu metu nuvalyti sniegą ir juos pabarstyti nėra galimybių, žiemos priežiūros darbai skirstomi į priežiūros lygius pagal kelių svarbą. Pirmiausia yra valomi ir (arba) barstomi didžiausio eismo intensyvumo keliai. Tokia kelių priežiūros tvarka padeda užtikrinti saugesnį eismą keliuose ir yra ekonomiškai efektyviausia.

Magistraliniai keliai

Kaip informavo VĮ „Utenos regiono keliai", magistraliniuose keliuose (A6 Kaunas-Utena–Zarasai; A14 Vilnius–Utena) dirbama nuo 4 iki 22 val. Šie keliai nuvalomi ir pabarstomi per 3 darbo val. nustojus snigti ir/arba pustyti. Kai oro sąlygos normalios, ant kelių dangos gali būti atsitiktinės sniego provėžos. Sningant ir/arba pustant puraus sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne storesnis kaip 7 cm, prispausto – 2,0 cm. Ryte, esant slidžiai kelio dangai pirmą kartą šie keliai pabarstomi iki 7 val. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 4 val.

Krašto keliai

Krašto keliuose (111 Utena–Švenčionys; 118 Kupiškis–Utena; 208 Utenos aplinkkelis) dirbama nuo 6 iki 19 val. Šie keliai nuvalomi ir pabarstomi per 4 darbo val. nustojus snigti ir/arba pustyti. Kai oro sąlygos normalios, ant šių kelių dangos sniego sluoksnis gali būti ne storesnis kaip 1 cm storio sluoksnis, provėžų neturi būti gilesnių kaip 3 cm. Sningant ir/arba pustant puraus sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 10 cm, prispausto – 5 cm. Ryte, esant slidžiai kelio dangai pirmą kartą šie keliai pabarstomi iki 8 val. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 8 val.

Rajoniniai keliai

Didesnio eismo intensyvumo rajoninių kelių atkarpos:

4901 Utena–Sudeikiai;

4902 Utena–Tauragnai;

4903 Utena–Pakalniai;

5310 Vyžuonos–Užpaliai.

Rajoniniuose keliuose dirbama nuo 6 iki 19 val. Šie keliai nuvalomi ir pabarstomi per 5 darbo val. nustojus snigti. Kai oro sąlygos normalios, ant kelių dangos sniego sluoksnis gali būti iki 1 cm, provėžų neturi būti gilesnių kaip 3 cm. Sningant ir/arba pustant puraus sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 10 cm, prispausto – 5 cm. Ryte, esant slidžiai kelio dangai, pirmą kartą šie keliai pabarstomi iki 9 val. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 10 val.

Visi kiti rajoniniai keliai tvarkomi tik baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos keliuose. Kai oro sąlygos normalios ant kelių dangos sniego sluoksnis gali būti iki 10 cm, provėžų neturi būti gilesnių kaip 6 cm. Sningant ir/arba pustant sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 20 cm. Ryte, esant slidžiai kelio dangai, pirmą kartą šių kelių ruožai pabarstomi per 5 darbo val., baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos keliuose. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 48 val.

Nustatyti kokybės reikalavimai priežiūros lygiams netaikomi esant ypač sudėtingoms oro sąlygoms, kai:

– ilgiau kaip 6 val. sninga ir/arba pusto;

– ilgiau kaip 24 val. su pertraukomis sninga ir/arba pusto;

– įšalęs kelias po lietaus apledėja, yra lijundra;

– oro temperatūra dieną nepakyla aukščiau –10°C.

Parengta pagal „Utenos regiono keliai" pateiktą inf.