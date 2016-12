Meras Alvydas Katinas apie išeinančius Beždžionės ir ateinančius Gaidžio metus

Jūs esate išrinktas geriausiu šalies meru, Lietuvos šviesuoliu, geriausiu metų kultūros politiku. Bet teko girdėti Jus skaitant eilėraštį apie tai, kad titulai dar ne visi, dar vienas liko. Ką turėjote galvoje?

Taip, tokį eilėraštuką skaičiau per minėtas Antanines Antano ir Motiejaus Miškinių sodyboje Juknėnuose. Atsakydamas į Jūsų klausimą, pacituosiu eilėraščio pabaigą: ačiū Dievui / titulai dar ne visi / dar vienas liko / tapti įtariamuoju. Taip aš su ironija bandžiau pažvelgti į savo nelengvą gyvenimo tarpsnį po to, kai man 2015 metų spalio mėnesio pabaigoje STT Panevėžio valdyboje buvo pareikšti įtarimai. Įtariamuoju esu iki šiol, bet apie tai nevertėtų plačiau kalbėti šventiniame Jūsų laikraščio numeryje. Pasinaudodamas proga, norėčiau padėkoti rajono žmonėms už tylų supratimą ir palaikymą.

Ko norėtumėte palinkėti gimtojo krašto žmonėms, pasitinkantiems Gaidžio metus?

Jokia paslaptis, kad gaidys gieda užsimerkęs, nes atmintinai žino savo pareigas. Linkiu, jog tokie būtų ir Gaidžio metai – savaime, be didesnių pastangų, sukrėtimų žadintų mumyse laimę, sėkmę, meilę ir viltis. Be to, vertėtų prisiminti, jog pagrindinė gaidžių bendravimo forma yra peštynės, ir nepasiduoti pagundai santykius aiškintis kumščiais, lėkštėmis, skundais bei teismais. Mes turime puikių būdų pakovoti už vietą po saule, konkuruodami darbais, idėjomis, kūrybinėmis galiomis.

Iš Jūsų būtų galima tikėtis ir poetiškesnio palinkėjimo...

Prašom:

mes niekad nepavysim laiko

nei žodžiais nei darbais nei širdimi

taip viskas rodos paprasta ir aišku

belieka valandų spūsty išlikti savimi

O ką reiškia būti savimi? Kaip bebūtų keista, būti savimi – tai reiškia būti kituose. Būti kituose savo darbais, žodžiais, idėjomis, meile, gerumu...

Linkiu mums visiems ir eiti šia kryptimi.

Gražių, saugių ir laimingų!

Virginijaus Benašo nuotr.