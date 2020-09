Tai pirmoji dalis iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos šiemet skiriamos mokyklinių autobusų siuntos. Iš viso šiais metais Lietuvos ir užsienyje veikiančias lietuviškas mokyklas pasieks 86 mokykliniai autobusai.

„Pagrindinis geltonųjų autobusiukų tikslas – kad mūsų šalies vaikai visiškai nepriklausomai nuo to, kur gyvena, galėtų saugiai pasiekti kokybiškas ugdymo paslaugas. Tam šiemet svarbu ne tik saugiai važiuoti, bet ir patiems būti atsakingiems, saugoti kitus. Tiek autobusiuke, tiek mokykloje dėvėti kaukę ar laikytis atstumo ne dėl to, kad kažkas liepia, bet tam, kad rūpintumėmės kitais ir taip saugotume pirmiausia savo mokytojus, klasės draugus ir tėvus. Būkime atsakingi ir tegu šie autobusiukai atveža jums daug naujų įspūdžių tiek mokykloje, tiek ir užklasinėje veikloje," – teigė Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.

„Šie mokslo metai yra neįprasti, todėl turime veikti visi vieningai – nuo mokinio, mokytojo, mokyklos vadovo iki ministro. Todėl dėkoju visai mokyklų bendruomenei, ištvermingai besiruošiančiai mokslo metų pradžiai, – šventėje sakė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius. – Šie nauji autobusiukai tarnaus vaikams. Linkiu jais saugiai keliauti, pažinti ir atrasti naujas įdomias vietas".

Mokykliniams autobusams įsigyti 2020 m. skiriama daugiau kaip 3,5 mln. eurų. Jiems pirkti pasitelkiamos ne tik valstybės biudžeto, bet ir ES struktūrinių fondų lėšos.

Autobusai skirti pavežti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvenančius mokinius, kad kelionė į mokyklą ar iš jos truktų trumpiau. Taip pat jais bus vežami mokiniai, kurie pakeitė mokyklą dėl reorganizavimo ar struktūros pertvarkymo. Geltonaisiais autobusais mokiniai gali vykti ir į būrelius, kultūros ir sporto renginius, ekskursijas.

19 vietų IVECO mokykliniuose autobusuose dėl mokinių saugumo įrengti variklio užvedimą blokuojantys alkotesteriai, dėl patogumo – sumontuotos pneumatinės važiuoklės, geresnės oro cirkuliavimo ir šildymo sistemos.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija autobusais mokyklas aprūpina nuo 2000 metų. Per šį laikotarpį iš viso nupirkta 1156 geltonieji autobusai.

Be šiandien mokyklas pasiekusių 25 autobusiukų, 21 mokyklinis autobusas į mokyklas iškeliaus rugsėjo mėnesį. O iki metų pabaigos ministerija numato įsigyti ir savivaldybėms paskirstyti dar 40 mokyklinių autobusų.

Iš viso mūsų rajone yra 15 autobusėlių, vežiojančių ugdymo įstaigų mokinius.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, laikraščio „Utenos diena" inf.