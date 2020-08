Edmundas Pupinis: „Utenoje jaučiuosi savas“

Oficialiai Jūsų gimimo diena laikoma rugpjūčio 9 d., tačiau artimieji Jus sveikina diena anksčiau – rugpjūčio 8 d. Kodėl?

Draugai ir geri pažįstami žino, kad gimiau rugpjūčio 8 d. Tačiau įvyko taip, kad buvau užregistruotas kitą dieną – rugpjūčio 9 d. Oficialiuose dokumentuose gimimo data buvo nurodyta tokia pati, kaip ir registracijos. Todėl turiu progą švęsti dvi dienas (šypsojosi).

Turite neįprastą hobį – tėviškėje auginate hailendus. Kokie tai gyvūnai?

Hailendai yra škotiškos kilmės galvijai. Kaimynai mano idėją steigti hailendų ūkį sutiko palankiai: šie galvijai visiems gražūs, visi ateina pasižiūrėti, juk Lietuvoje tai dar šiokia tokia egzotika.

Ūkiui reikia dėmesio. Ar tai netrukdo darbams, visuomeninei veiklai ir kitiems pomėgiams?

Ūkis nereikalauja daug priežiūros. Tiesa, žmona su tuo nesutiktų, nes sulaukiu pastabų, jog savaitgaliais ūkiui skiriu daugiau laiko nei šeimai (šypsojosi). Be to, tiek galvijų skaičiumi, tiek žemės plotu jis nėra didelis. Viską įrengiau pats ir sutvarkiau taip, kad darbai ūkyje nereikalautų daug laiko. Žiemą ūkio darbams skiriu porą šeštadienių per mėnesį. Vasarą didžiausias darbas – šienapjūtė.

Prieš kurį laiką socialiniuose tinkluose skelbėte, jog su žmona atšventėte 33 metų vestuvių sukaktį.

Taip, tiesa. Laikas bėga labai greitai ir net sunku patikėti, jog jau tiek metų esame kartu. Esu dėkingas Dianai, kad pasirinktame politiko kelyje tiek po nesėkmių, tiek geresnėmis dienomis ji visada yra šalia.

Teko girdėti, jog jaunystėje aktyviai sportavote. Kodėl tapote politiku, o ne sportininku?

Gyvenimas pats viską sudėlioja į savo vietas. Jaunystėje dalyvavau ir slidinėjimo, ir bėgimo varžybose. Nors rezultatai ir buvo neblogi, bet apie sportininko karjerą minčių per daug nebuvo. Neplanavau tapti ir politiku, kadangi pagal išsilavinimą esu inžinierius-pedagogas. Tačiau prasidėjo Sąjūdis ir... susiklostė taip, kaip susiklostė. Apskritai jaunystėje nenustygau vietoje, turėjau ir dar vieną pomėgį – muziką. Groju keliais instrumentais, baigiau muzikos mokyklą.

Tikriausiai giminių šventėse muzika rūpinatės Jūs?

Vis mažiau, matyt, jau užtektinai prisiklausė (juokėsi). Groju gitara, akordeonu. Iki šiol šiuos instrumentus kartais paimu į rankas, grodamas pasiilsiu ir atsipalaiduoju nuo įtampos. Be muzikos neįsivaizduoju savo gyvenimo.

Esate ne vieno renginio Utenoje organizatorius. Kodėl tuo užsiimate?

Atsakymas paprastas – manau, tai prasminga. Renginiai yra puiki proga žmonėms susitikti, pabendrauti, pasisemti gerų emocijų. Kiekvienų metų Kovo 11-ąją vyksta krepšinio 3x3 turnyras, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Prie šios krepšinio šventės organizavimo prisidedu jau daugiau nei 20 metų. Kiekvieną Vasario 16-ąją kartu su mokytoja Nijole Gelgotiene organizuojame rajoninį pilietinių eilėraščių ir dainų konkursą-festivalį „Volunge šauk ąžuole". Konkursas pritraukia gausų būrį jaunųjų poetų, dainininkų, muzikantų. Be to, renginiai su uteniškiais vyksta ir Seimo galerijose – kiekvieną pavasarį pristatomos Utenos rajono tautodailininkų darbų, o rudenį – Utenos meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių baigiamųjų darbų parodos.

Pereikime prie Jūsų politinės veiklos. Tiek vietos, tiek nacionalinėje politikoje esate sukaupęs nemažai patirties. Kaip apibūdintume save kaip Seimo narį?

Į Seimo nario darbą žiūriu atsakingai – kadencijos metu buvau vienas iš daugiausia salėje pasisakančių Parlamento narių, posėdžių lankomumas buvo beveik 100 proc. Iki šios dienos individualiai ar kartu su kolegomis Seimo nariais pateikiau 66 teisės aktus, dar 134 pasiūlymus įregistravau įstatymų pakeitimų projektams. Nors darbuojuosi Švietimo ir mokslo komitete, bet didelį dėmesį skiriu ir kitoms, man žinomoms savivaldybių ir valstybės valdymo, žemės ūkio, kaimo reikalų sritims. Seime kolegos iš TS-LKD frakcijos juokaudami sako, jog aš priklausau regionų frakcijai, kadangi nuolat teikiu siūlymus ir keliu klausimus dėl regionuose esančių institucijų veiklos, savivaldos plėtros ir daugiau teisių, darbo vietų kūrimo ir išlaikymo regionuose.

Iš pasisakymų žiniasklaidoje ir Seimo salėje, teikiamų įstatymų projektų atrodo, jog daug dėmesio skiriate darbui su jaunimu. Kodėl?

Akivaizdu, jog jauniausiųjų mūsų piliečių politikoje vis dar labai trūksta. Turime padėti jaunimui įsitvirtinti sprendžiant viešuosius reikalus. 2018 m. Seimas mano iniciatyva nusprendė leisti į savivaldybių tarybas kandidatuoti 18-mečiams, taip nuleisdamas anksčiau galiojusią 20 metų kartelę. Geriausiai jaunuolių problemas išmanantiems ir jiems atstovaujantiems jauniems žmonėms vietos tarybose dažniausiai tiesiog nėra. Tačiau savo veiklos neskirstau į tai, kokio amžiaus ar socialinės padėties žmonėms atstovauju. Stengiuosi padėti ir šeimoms, ir vyresniems gyventojams, ir visiems kitiems. Pavyzdžiui, Seimas pritarė mano siūlytoms įstatymo pataisoms, pagal kurias valstybės parama įsigyjant pirmąjį būstą galės pasinaudoti daugiau jaunų šeimų. Šių metų pradžioje paaiškėjo, jog visas Utenos miestas yra iškritęs iš paramos zonos. Teko nemažai pasistengti, kad parama galiotų bent jau tose Utenos teritorijose, kuriose galiojo nuo įstatymo įsigaliojimo pradžios.

Kur apie Jūsų veiklą būtų galima sužinoti plačiau?

Kiekvienais metais uteniškiams ir rajono gyventojams teikiu savo rašytinę ataskaitą. Aktyviai naudojuosi feisbuko paskyra (nuoroda – www.FB.com/e.pupinis). Ten nuolat skelbiu aktualią informaciją, dalijuosi straipsniais, todėl kviečiu sekti. Mano veiklos ataskaitas galite rasti mano internetiniame puslapyje (nuoroda – www.pupinis.lt), o straipsnius, pasisakymus žiniasklaidoje galite rasti mano pavardę įrašę didžiausių naujienų portalų paieškos skiltyje.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Vytautas AUKŠTAITIS

