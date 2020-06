„Agentūros atliekamų visuomenės nuomonės tyrimų duomenimis, daugiabučių namų gyventojų susidomėjimas inovatyviomis energijos taupymo priemonėmis kasmet auga: remiantis naujausių tyrimų rezultatais, net 64 proc. renovuotinų daugiabučių gyventojų savo name norėtų įsidiegti tokio tipo priemones. Tad šis kvietimas – tai dar vienas svarbus žingsnis skatinant alternatyvios energijos šaltinių panaudojimą šalies daugiabučiuose", – teigė BETA direktorius Valius Serbenta.

Prisidėti prie tvaraus išteklių naudojimo gyventojus paskatina ir numatyta 30 proc. valstybės parama, kuri leis sumažinti asmenines kiekvieno gyventojo investicijas.

Indėlis į kovą su klimato kaita

Pasak V. Serbentos, galima pastebėti, jog vis didesnė gyventojų dalis suvokia, kad alternatyvių energijos šaltinių panaudojimas ne tik mažina sąskaitas už šilumą, bet ir yra svarus indėlis kovoje klimato kaita.

Europos Komisijos duomenimis, pastatų sektorius suvartoja apie 40 proc. šilumos energijos ir sudaro kažkur 36 proc. visų anglies dvideginio emisijų Europos Sąjungoje. Dėl to vienas efektyviausių būdų mažinti šių dujų išmetimą – didinti pastatų energinį efektyvumą ir įsirengti atsinaujinančius energijos šaltinius.

Remiantis kvietime numatytomis sąlygomis, kompensacinė išmoka teikiama tiems paramos gavėjams, kurie jau įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo projektą ir pasiekė ne mažesnį kaip 40 proc. skaičiuojamosios energijos sutaupymą bei ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasę. Taip pat į valstybės paramą gali pretenduoti ir šiuo metu įgyvendinami projektai, planuojantys pasiekti ne mažesnį kaip 40 proc. skaičiuojamosios energijos sutaupymą bei ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasę. Išimtis taikoma tik tiems pastatams, kuriems LR statybų įstatymu nenustatomi minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai.

Platus energinio efektyvumo priemonių spektras

Pagal šį kvietimą valstybės parama Klimato kaitos programos lėšomis numatoma šilumos ir karšto vandens, elektros gamybos įrenginiams iš atsinaujinančių išteklių (saulės, vėjo, vandens, geotermijos, aerotermijos, vandenilio ar kt.) diegti bei kitoms alternatyvios šiluminės ar elektros energijos apsirūpinimo priemonėms, tokioms kaip biokuro katilų įrengimas ir pan.

Taip pat priimamos paraiškos mažajai renovacijai – daugiabučių namų vidaus šildymui ir karšto vandens sistemoms modernizuoti.

Paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

Paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose iki 2020 m. gruodžio 31 d. arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta lėšų suma, o paraiškas mažajai renovacijai galima teikti iki liepos 1 d. visuose BETA regioniniuose padaliniuose. Daugiau informacijos apie šio kvietimo sąlygas – www.betalt.lt.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo