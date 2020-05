Prisiekė naujasis valstybės kontrolierius uteniškis Mindaugas Macijauskas

Paskirtasis valstybės kontrolierius M. Macijauskas siekia bene dvigubai sutrumpinti auditų atlikimo laiką, panaudoti informacines technologijas ir automatizuoti tam tikrus audito procesus. Be to, yra teigęs turintis ambiciją daryti išankstinius, kitaip dar vadinamus ex ante, vertinimus.

M. Macijauskas yra įgijęs viešojo administravimo magistro laipsnį. Valstybės kontrolėje dirba nuo 2002 m., pastaruosius metus, nuo 2018 m., ėjo valstybės kontrolieriaus pavaduotojo, prieš tai – Audito plėtros departamento direktoriaus pareigas. Nuo 2016 m. liepos M. Macijauskas yra Europos investicijų banko Audito komiteto narys.

Valstybės kontrolierių Prezidento teikimu Seimas skiria penkerių metų kadencijai.

Valstybės kontrolė prižiūri, ar teisėtai ir efektyviai valdomi ir naudojami valstybės finansai ir kitas turtas bei kaip vykdomas valstybės biudžetas. Institucija skatina teigiamą ir veiksmingą valstybinio audito poveikį valstybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei viešajam valdymui.

Valstybės kontrolės sudėtyje veikia trys atskiros nepriklausomos institucijos: klasikinė aukščiausioji audito, Europos Sąjungos investicijų audito ir nepriklausoma fiskalinė institucija.

Mindaugas Macijauskas – uteniškis, gimęs 1978 metais rugsėjo 5 d. Utenoje.

Šia džiugia naujiena pasidalijo LR Seimo narys Edmundas Pupinis, socialiniame tinklapyje pranešęs apie tai: „Dar vienas uteniškis paskirtas į svarbias pareigas. Šiandien turėjau garbės pasveikinti ir palinkėti sėkmės atsakingose pareigose uteniškiui Mindaugui Macijauskui, kuris šiandien prisiekė Seime ir tapo Valstybės kontrolieriumi. Mindaugas Valstybės kontrolėje dirba nuo 2002 metų, diegė tarptautinius audito standartus bei kokybės valdymo sistemą. Nuo 2016 metų rugsėjo jis yra Europos investicijų banko (EIB) Audito komiteto narys, o 2018 metų birželį jis tapo valstybės kontrolieriaus pavaduotoju".

Valstybės kontrolės ir laikraščio „Utenos diena" inf.