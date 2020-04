Antrasis pajamų deklaravimo etapas: daug paprasčiau

Nuo šių metų pajamas deklaruosime su vedliu

VMI šiemet gyventojams pristato naujovę – vietoj pilkų pajamų deklaravimo formų, nuo šiol pajamas galima deklaruoti klausimų – atsakymų principu. Susisteminus iš trečiųjų šaltinių gautus duomenis ir perkėlus juos į deklaravimo vedlį, net 75 proc. gyventojų suformuotas pajamų deklaracijas reikės tik peržiūrėti bei patvirtinti. Likusieji žingsnis po žingsnio atsakys į vedlio klausimus ir taip papildys deklaracijas trūkstamais duomenimis. Šių pokyčių tikslas – kad pajamų deklaravimas būtų paprastas.

„Prieš savaitę pajamas deklaruoti pradėjo savarankiškai dirbantys gyventojai, kurie pasinaudoję naujuoju deklaravimo vedliu per savaitę šalyje pateikė beveik 29 tūkst. pajamų deklaracijų. Panevėžio ir Utenos apskrityse pirmąją deklaravimo savaitę deklaracijas pateikė 3,4 tūkst. individualią veiklą vykdančių gyventojų", - teigia Panevėžio AVMI Mokestinių prievolių deparatmento direktorė Rasita Žilinskienė.

Kas turi deklaruoti pajamas?

Nuo šių metų teikti pajamų deklaracijas turės ir asmenys, kurių metinių pajamų suma viršijo 120 VDU sumą. Pajamų deklaracijos turėtų nepamiršti pateikti individualią veiklą vykdę ar pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, gavę gyventojai, taip pat asmenys, kurie privalo pateikti turto deklaracijas dėl užimamų pareigų (politikai, tarnautojai ir kt.), gyventojai, kuriems buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) ir dėl to privalu sumokėti dalį GPM arba susigrąžinti šį mokestį, jei buvo taikytas per mažas NPD. Taip pat visi, norintys pasinaudoti mokesčių lengvatomis bei susigrąžinti dalį mokesčių.

Pirmą kartą pasinaudosime mokesčių lengvata už būsto ar automobilio remonto, auklių paslaugas

Lengvatomis gali pasinaudoti žmonės, kurie praėjusiais metais mokėjo įmokas už būsto kreditą (paimtą iki 2009 m.), už sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, III pakopos pensijų fondų įmokas, pirmas studijas aukštojoje mokykloje, taip pat, jei 2019 m. įsigijo būsto ar automobilio remonto bei auklių paslaugas ir gavo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. VMI gavo apie 11,2 tūkst. prašymų, pagal kuriuos, pateikus pajamų deklaracijas, kone 7 tūkst. gyventojų galės susigrąžinti kiek daugiau nei 1 mln. eurų pajamų mokesčio. Gyventojai, kurie nespėjo pateikti pranešimo (PRC912) iki vasario 15 d., duomenis apie išlaidas į metinę pajamų deklaraciją už 2019 metus galės įrašyti patys.

Beveik 700 Panevėžio ir Utenos apskrities gyventojų VMI pateikė tūkstantį prašymų, pagal kuriuos, pateikus pajamų deklaracijas, galės susigrąžinti 95 tūkst. eurų pajamų mokesčio.

Paramos skyrimo tvarka nesikeičia

Prašymų skirti pajamų mokesčio dalį paramai tvarka ir forma (FR0512, 4 versija) nesikeičia, prašymus galima pateikti saugiu ir patogiu būdu - prisijungus prie EDS arba siunčiant popieriuje užpildytus prašymus VMI. Šiemet prašymus teikti galima iki liepos 1 d. Bendra informacija ir, kaip tai padaryti e. būdu: https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai.

Pernai Panevėžio apskrityje 37,2 tūkst. gyventojų paramai skyrė 1,09 mln. eurų, iš kurių beveik 50 tūkst. eurų skirta politinėms partijoms. Utenos apskrityje 22,2 tūkst. gyventojų paramai skyrė 0,6 mln. eurų, iš kurių 27 tūkst. eurų skirta politinėms partijoms.

Turto deklaracijų terminai nesikeičia

Turto deklaracijų teikimo terminai išliko tie patys, tad dėl 2019 m. užimtų pareigų deklaracijas turintys teikti gyventojai, tai padaryti turi iki gegužės 4 d. (imtinai). Pernai Panevėžio ir Utenos apskrityse buvo pateikta beveik 13 tūkst. turto deklaracijų.

Konsultacijas telefonu šiemet teiks visų apskričių VMI

Atsižvelgiant į tai, jog dėl karantino VMI paslaugos gali būti teikiamos tik nuotoliniu būdu, o deklaravimo laikotarpiu konsultacijų poreikis gerokai išauga, konsultacijas telefonu šiemet teiks mokesčių specialistai visoje šalyje. Jei pildant deklaraciją e. būdu gyventojams kils klausimų, pasikonsultuoti jie galės ne tik paskambinę 1882, bet ir kitais papildomais telefonų numeriais, kurie skelbiami VMI interneto svetainėje.

Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojai šiuo metu gali skambinti šiais papildomais telefonų numeriais (8 45) 501137 ir (8 389) 63729, kuriais vienu metu klientus gali konsultuoti 40 Panevėžio AVMI specialistų.

Savarankiškai aktualią informaciją apie deklaravimą, paaiškinimus, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei individualią veiklą vykdantiems gyventojams skirtą vedlio video gidą galima rasti adresu https://www.vmi.lt/cms/deklaravimas-uz-2019-m, o kitus išsamius paaiškinimus – ir VMI vaizdo kanale. Taip pat, aktuali informacija susijusi su deklaravimu, skelbiama socialinio tinklo „Facebook" oficialiame VMI puslapyje: www.facebook.com/Valstybinemokesciuinspekcija.

Panevėžio AVMI inf.