Šalyje įvestas karantinas greitai privertė visus prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių. Ne išimtis – ir Bažnyčios. Apie galimybę „įsigyti" švęsto vandens parapija trečiadienio vakarą pranešė savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook". Vis tik ketvirtadienio rytą įrašas iš Utenos Dievo apvaizdos parapijos paskyros buvo ištrintas. Pasak parapijos klebono Remigijaus Kavaliausko, tokiu būdu tikintiesiems sudaroma galimybė įsigyti to, ko kitaip šiuo metu jie gauti negalėtų.

„Anksčiau buvo indas vandens, kiekvienas jį lietė, kiekvienas su savo stiklainėliu ateidavo, įsipildavo. Dabar to tikrai negalima daryti ir nedarytume dėl saugumo sumetimų. Šią priemonę mes pasirinkome, kad žmogus, kuriam reikia, tai turėtų – mes saugiai išpilstėme, saugiai sutvarkėme", – lrytas.lt pasakojo klebonas. Jo teigimu, norintieji šventinto vandens turėtų atvykti į Bažnyčią. „Pristatyti neturime galimybių. Vis tiek žmonės ateina į bažnyčią po vieną. Vakarais visoje mūsų Bažnyčioje būna kokie keturi ar penki žmonės – jie labai saugiai sėdi. Tai jei per dieną po vieną ateina ir pasiima to švęsto vandens – tai viskas tvarkoje", – pasakojo R.Kavaliauskas ir patikino, kad ši galimybė – populiari.

„Taip, daug pasiima – žmonėms labai to reikia. Nes vis tik Velykos be švęsto vandens, tai kaip Verbų sekmadienis be verbų – panašiai taip", – juokėsi klebonas.

Anot jo, švęstą vandenį žmonės naudoja įvairiai – vieni jį geria, kiti šlakstosi, treti meldžiasi: „Įvairiausius dalykus daro. Jei gali tokią galimybę suteikti, tai kodėl ne?" Už švęstą vandenį, parduodamą parapijoje, nėra griežtai nustatytos kainos. „Kainos nėra jokios – iš dosnumo. Natūralu, kad žmogus, atėjęs į bažnyčią, vis tiek palieka kažkokį pinigėlį – ar žvakę uždega, ar įsigyja kokį nors lankstinuką ar tą patį švęstą vandenį.

Kitas pasiima ir nieko nepalieka – tai irgi natūralu: žmogui gal nėra galimybių arba nesupranta. Nes visgi, iš dangaus tie buteliukai nenukrito." – juokėsi klebonas. Utenos Dievo apvaizdos parapija – ne pirmoji, kuri įgyvendino tokią idėją. Klebonas pasakojo, kad šį pavyzdį perėmė iš kitų, mažesnių parapijų.

Vadina klaida

Apie galimybę „įsigyti" švęsto vandens parapija trečiadienio vakarą pranešė savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook", tačiau vikaras Rimantas Rimkus teigė, kad klebonas rašydamas įrašą greičiausiai suklydo, nes vandens buteliukai dovanojami. „Galima sakyti, kad tai yra dovana, kadangi Didįjį šeštadienį yra šventinamas vanduo ir žmonės jį parsineša į namus, o šiemet į mišias jie negali eiti, tai jiems yra tokia galimybė sudaryta", – BNS sakė parapijos vikaras Rimantas Rimkus. Jo teigimu, pasiimti kelių šimtų mililitrų talpos buteliuką su šventintu vandeniu gali visi, kurie ateina į vadinamas privačias mišias.

Dvasininkas taip pat teigė, kad dalinti švęstą vandenį buteliukais sugalvota, nes šiemet dėl koronaviruso grėsmės pakeistas Velykų šventimas – pakoreguota liturgija. „Čia yra Negyvosios jūros simbolis, kai žydų tauta ėjo iš Egipto. Tas panardinimas Jėzaus Kristaus ir po to tai patampa šventu vandeniu", – pasakojo dvasininkas. „Didįjį šeštadienį būdavo vaikai krikštijami arba suaugusieji, tai, kaip žinia, šiemet šito nebus", – pridūrė jis. Vikaras taip pat tvirtino nebijantis, kad prie švęsto vandens pradės būriuotis žmonės, pasak jo, tikintieji drausmingai laikosi karantino. „Nemanau. Aš esu sužavėtas tikinčiaisiais, kad labai drausmingai laikosi karantino. Kai laidotuvės būna, tai kokie penki, šeši žmonės ateina į tas vadinamas privačias mišias", – kalbėjo vikaras R. Rimkus.

Vyskupija vadina neatsakingu poelgiu

Ketvirtadienio rytą įrašas iš Utenos Dievo apvaizdos parapijos paskyros buvo ištrintas. Panevėžio vyskupijos kurijos teigimu, Utenos dvasininkų įrašas apie švęstą vandenį buvo neišmanymu ir neatsakingumu dvelkianti reklama. „Visiems žmonėms šis karantino laikas nėra lengvas, pastebima daug pasimetimo ir įtampos. Ne išimtis ir kai kurių kunigų veiksmai viešose virtualiose erdvėse, kai siūloma ar kviečiama „saugiai įsigyti" švęsto vandens", – rašoma BNS perduotame kurijos komentare. „Tokio pobūdžio „reklama" dvelkia profanacija ir neatsakingumu šiuo pandemijos laikotarpiu. Gaila, kad atsakingų ir kompetetingų Lietuvos institucijų, taip pat vyskupų raginimai dėl karantino priimami nepakankamai rimtai", – teigiama jame.

Vyskupija pabrėžia, kad visuose bažnyčių prieinamuose induose vandens neturi būti, o švenčiant Velyknaktį vyskupai nurodę praleisti vandens šventinimo apeigas. „Tegul švęstas vanduo, šis regimas krikšto ženklas, šiuo laiku virsta ilgesinga prisikėlimo viltimi, o ne priežastimi nesaugumui, ginčams ir nesusipratimams", – BNS persiųstame komentare teigė linkėjo Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris kunigas Saulius Černiauskas. Siekiant suvaldyti koronaviruso plitimą, šiemet Velykos švenčiamos kitaip – pakoreguota liturgija, pamaldas bus galima stebėti per televiziją, radiją ar internetu, taip pat dėl paskelbto karantino nevyksta viešos mišios.

