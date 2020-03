Žingsnis po žingsnio

Anot bendrovės vadovo, uteniškiai dažnai nežino, kokioje stadijoje yra jų daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) procesas ir kada jie gali tikėtis rangos darbų pabaigos.

Šiuo metu, I. Vaškelio teigimu, Utenoje dar yra neužbaigtų IV, V, VI ir VII etapo Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje dalyvaujančių daugiabučių namų. Iš 2017 metais prasidėjusio IV etapo 13 daugiabučių namų, pasak pašnekovo, yra baigta 10. „Paskutinis daugiabutis namas, kurį baigėme prieš savaitę, – Aušros g. 95, – sakė bendrovės direktorius. – Iš šio etapo dar yra likę nebaigti Vaižganto g. 16, Taikos g. 29 ir 35 daugiabučiai namai. Taikos gatvės abiejuose daugiabučiuose namuose iš pradžių dirbo vieni rangovai, kurie vėliau bankrutavo, tuomet darbus tęsė kita bendrovė, bet ji taip pat bankrutavo. Maždaug prieš mėnesį bendrovė, atlikusi naujas viešojo pirkimo procedūras, pasirašė rangos darbų sutartį su trečiuoju rangovu, kuris, tikimės, darbus pabaigs per pusę metų. Daugiabutis namas, esantis Vaižganto g. 16, Utenoje, buvo pradėtas atnaujinti šiek tiek vėliau nei visi kiti to paties etapo daugiabučiai namai. Ten buvo iškilusių tam tikrų problemų, kurias administratorius baigia išspręsti, be to, žiemos laikotarpis neleidžia vykdyti kai kurių rangos darbų, bet ir šis daugiabutis namas turėtų būti baigtas maždaug per pusmetį."

Perkami darbai

Pasak bendrovės vadovo, V daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) etapas prasidėjo 2017–2018 metais ir į jį įsitraukė net 20 daugiabučių namų. „Šiuo metu turime visų daugiabučių namų techninius projektus, kurie pabaigti praėjusių metų pabaigoje, – sakė I. Vaškelis. Pagal Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykles, CPO LT elektroninė pirkimų sistema yra pagrindinis būdas, kuriuo užsakovai gali įsigyti daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) reikalingus rangos darbus ir su jų atlikimu susijusias paslaugas. Bendrovės vadovas akcentavo, kad keitėsi rangos darbų CPO LT katalogas, todėl maždaug mėnesiui buvo sustabdyti rangos darbų pirkimai, tačiau šiuo metu jau pradėti vykdyti ir tikimasi, kad dar šiais metais bus pradėti vykdyti visi 20-ies daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai.

Paskutiniai du etapai – darbo eigoje

Pasak I. Vaškelio, VI daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) etapas prasidėjo 2018 metais ir šiuo metu 10-iai šio etapo daugiabučių namų yra nupirktos projektavimo paslaugos. „VI daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) etapas yra šiek tiek išskirtinis – pagal 2018 metais įsigaliojusią tvarką projektavimo paslaugos ir rangos darbai privalo būti perkami atskirai, – dėstė pašnekovas. – Įvertinant mūsų patirtį, ši praktika ne visai pasitvirtino, nes atsiranda daugiau tarpininkų ir, jei iškyla neaiškumų ar atsiranda klaidų, daugiau laiko sugaištama taisant techninį darbo projektą, kyla tam tikrų sutarties vykdymo, finansinių niuansų. Be to, mums, kaip administratoriui, tenka didelė atsakomybė už paruoštą darbo projektą, nes kartais turime žinoti daugiau nei projektuotojai, kurie, reikėtų paminėti, yra gana silpni."

VII daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) etape, anot direktoriaus, pasijautė grėsmių, kai kilo nesklandumų su rangovais. „Geri pavyzdžiai užkrečia, kaip ir blogi nugąsdina, dėl to turime ženklų norinčių atsinaujinti daugiabučius namus padidėjimą V etape ir sumažėjimą perpus ir dar daugiau VI ir VII etapuose, – kalbėjo bendrovės vadovas. – Užstrigę rangos darbai, problemos su rangovais ir subrangovais, kurių nepavyko rasti pačioje Utenoje, užtęsė rangos darbus IV etapo daugiabučiuose namuose, todėl sunerimo ir kiti uteniškiai." Paskutiniame etape, bendrovės vadovo teigimu, norą atnaujinti savo būstą pareiškė tik dviejų daugiabučių namų gyventojai, jiems jau paruoštas, pristatytas bei suderintas investicinis projektas, todėl netrukus galima laukti Būsto energijos taupymo agentūros (toliau – BETA) sudarytų sąrašų, kuriems daugiabučiams namams galima kompensuoti nustatytą atnaujinimo (modernizavimo) išlaidų dalį. Tada bus pradėti vykdyti viešieji pirkimai – iš pradžių projektavimo paslaugų, paskui rangos darbų. „Tačiau jau dabar turime nemažai norinčių būsimiems Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos etapams", – viltingai į ateitį žiūrėjo pašnekovas.

Rinka diktuoja savo

I. Vaškelis pastebėjo, kad Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos situaciją galėtų labiau reguliuoti ir LR aplinkos ministerija, ir BETA, nes jų užsibrėžtas tikslas per etapą atnaujinti (modernizuoti) po 500 daugiabučių namų per visą Lietuvą yra šiek tiek utopinis. „Juk realiai keli etapai apsijungia vienas su kitu, taigi, vienu metu turėtų būti vykdomi darbai kone 1 500 daugiabučių namų, todėl pernelyg apkraunami ir projektuotojai, nebespėjantys ruošti techninių projektų, ir rangovai, nesugebantys aprėpti tokios rangos darbų gausos", – svarstė pašnekovas.

UAB Utenos butų ūkio vadovas pastebėjo, kad Utena labai nuosekliai vykdo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbus ir nuo kitų Lietuvos miestų tikrai neatsilieka. Tiesa, I. Vaškelis apgailestavo, kad vokiečių kompanija „Būsto iniciatyva Rytų Europoje", žadėjusi kompensuoti apie trečdalį inovatyvaus namo Taikos g. 27, Utenoje, vienintelio turėjusio gauti A++ klasės sertifikatą, atnaujinimo išlaidų, atsisakė savo ketinimų, o daugiabučio namo gyventojai nusprendė būsto visai nebeatnaujinti.

Siūlo gyventi gražiau bei patogiau

Direktorius pabrėžė, kad su daugiabučių namų atnaujinimu (modernizavimu) nevyksta viskas taip greitai, kaip norėtųsi, todėl reikia kantrybės – vien procedūriniai veiksmai tvarkant dokumentus trunka apie pusę metų. „Gyventojai dažniausiai nemato, kiek daug popierinių dalykų dėl jų yra padaroma, kol pradeda vykti jau akiai matomi darbai, – kalbėjo I. Vaškelis. – Idealiu atveju visas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) procesas turėtų trukti dvejus metus."

Pasak direktoriaus, įvykdžius visus dabar pradėtus etapus – kažkur po trejų metų – Utenoje bus atnaujinta maždaug penktadalis daugiabučių namų. Uteniškiai, pašnekovo teigimu, dažniausiai renkasi ekonominį variantą ir įgyvendina tik pagrindines priemones: keičia stogą, šiltina sienas, tvarko šildymo sistemą. Tam, anot jo, yra svarbi priežastis – šildymo kaina Utenoje yra viena mažiausių Lietuvoje. Visgi analizė rodo, kad net ir įgyvendinus tik šias priemones sutaupoma daugiau nei 50 proc. šildymo išlaidų. „Žmonės turėtų pradėti vertini ir gyvenimo atnaujintame daugiabučiame name sąlygas, – atnaujintų daugiabučių namų privalumus vardijo bendrovės vadovas. – Reikėtų paminėti, kad nekilnojamojo turto vertė atnaujintame daugiabučiame name taip pat kyla. Uteniškiai turėtų prisiminti, kad daugiabučiai gyvenamieji namai Utenoje statyti prieš trisdešimt ir daugiau metų, todėl jie sensta, atsiranda vis daugiau problemų, kurias vis tiek reikės spręsti. Atnaujintame (modernizuotame) daugiabučiame name problemų nekyla arba kyla mažiau, pagerėja buities sąlygos, pagal savo poreikius galima reguliuoti šildymą bute." I. Vaškelis priminė, kad statybos darbų ir medžiagų kainos kyla, o suspėję į pirmuosius daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) etapus gavo ir didesnę valstybės kompensaciją – 50 proc. Anot jo, nors dabar kompensacija mažesnė – 30 proc., ateityje ji gali dar mažėti, todėl norintys nepavėluoti į atnaujinimo (modernizavimo) traukinį turėtų negaišti.

Autorės nuotr.