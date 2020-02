Nuobauda

E. Skersis po rungtynių socialinėje erdvėje bei visuomenės informavimo priemonėse pažėrė nepagrįstų kaltinimų lygos dalyviams bei pačiai lygai. Paprašytas pateikti argumentus ir įrodymus, pagrindžiančius kaltinimų objektyvumą, „Juventus" klubo direktorius to padaryti negalėjo.

Už nepagrįstos kritikos bei tikrovės neatitinkančios informacijos platinimą, kuri žeidžia lygos, joje dalyvaujančių klubų bei kitų oficialių asmenų reputaciją, „Juventus" klubui pagal LKL nuostatų 68.6. punktą skirta maksimali 1 500 eurų bauda.

Šį sprendimą per tris darbo dienas dar buvo galima skųsti LKL drausmės komisijai, tačiau klubas šios idėjos atsisakė. „Drausmės komisijoje tie patys žmonės, todėl nematau prasmės skųsti," – portalui udiena.lt paaiškino E. Skersis.

E. Skersis po vykusių rungtynių (vasario 11 dieną vykusiame susitikime Vilniuje su „Rytu" „Juventus" klubas pralaimėjo 103:94, o po pirmo susitikimo turėjo keturių taškų persvarą – portalo udiena.lt past.) rašė: „Grįžti namo po tokių rungtynių, atsiguli, užmigti vis tiek be šansų. Tada pradedi galvoti: o koks visko tikslas? Kam vargti, dirbti, eiti iš proto, pergyventi, stengtis, kažką kurti? Aš manau, kad per tuos metus, kiek esu Utenoje, mes padarėme gerą darbą. Sutvirtinome (nesakau, kad sukūrėme) klubą, prisidėjome prie sirgalių grupės susikūrimo, turime savo šokėjų komandą, ištikimų rėmėjų gretas, galų gale miestelėnus, kurie palaiko, domisi, tikisi, pasitiki.

Niekada nesame nieko apgavę ar pavedę. Bet metai iš metų gauti šlapiu skuduru per veidą, patikėkit manimi, užknisa. Ir vėl tas pats klausimas: o koks tikslas? Eiti iš proto, nemiegoti naktimis už tą štuką? Mes nieko neprašome, nieko mums nereikia, tik duokite mums išsiaiškinti aikštelėje. Nors vieną seriją. Nors vieną kartą. Gausime malkų, būsime pirmi, kurie pripažinsime varžovų pranašumą.

Bet dabar... treti metai iš eilės... Jei atvirai, man nusibodo. Nebematau tikslo. Viską valdo galia, pinigai, įtaka, o mes ką, paprasti žmogeliai iš provincijos. Neturime su teisėjais bendrų verslų, nesame giminės su niekuo, nesėdime LKL ofise kasdien... Viską sudedi ir supranti, kad šansų kaip ir nėra. O norėtųsi. Ir gal net galėtume. Sveikinu „Rytą" su patekimu į pusfinalį, LKL su tuo, jog turnyras nebus minusinis, o aš ryte atsikėlęs, jei pavyks užmigti, dar kartą labai rimtai pagalvosiu, o koks visgi visko tikslas ir ar tikrai reikia viską tęsti?"

