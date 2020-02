Per sausio mėnesį vykstantį paraiškų teikimą kompleksiškai modernizuoti daugiabutį žadama suteikti daugiau nei 150 mln. eurų. Didelė dalis šios sumos – 50 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų vertės, bus skirta energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Be to, iki liepos 1 d. buvo pratęstas terminas teikti paraiškas mažajai renovacijai – modernizuoti daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas. Paraiškas galima teikti visuose Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) regioniniuose padaliniuose.