Šeimos skaitmeninių veiklų centras mūsų bibliotekoje atidarytas ir jo edukacinė programa pradėta vykdyti 2019 metų pradžioje įgyvendinus dviejų metų trukmės 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir Pietų Latgaloje", kuriame kartu dirbo partneriai iš Zarasų, Daugpilio ir Preilių viešųjų bibliotekų. Mums šiame projekte teko atsakinga projekto vadovo ir koordinatoriaus pareiga.

Projekto metu ne tik įrengti šeimos skaitmeninių veiklų centrai keturių Lietuvos ir Latvijos savivaldybių bibliotekose, įsigyta visa moderniausia įranga, skaitmeninis edukacinis turinys, apmokyti specialistai, bet ir sukurta mokymo programa bei jos metodika, kuri jau ištisus metus sėkmingai vykdoma. Vaikai, jaunimas, suaugę žmonės, šeimos mokosi 3D modeliavimo ir programavimo, robotikos, susipažįsta su virtualios realybės, Kinect, kitomis interaktyviomis edukacinėmis priemonėmis, įsijungia į būrelių ir edukacinių užsiėmimų veiklas. Per pirmuosius metus juose dalyvavo per 3 000 žmonių. Visi norintieji ir toliau gali įsijungti į pažintines centro programas, o vėliau rinktis ir toliau gilinti žinias juos labiausiai sudominusioje technologijų srityje.

Šios bibliotekos bendruomenė didžiuojasi pasiekimais ir apdovanojimu, kurį gauti pavyksta nedažnam. Šiais metais tokiu prizu įvertintos tik trys bibliotekos - be uteniškių jį dar gavo kolegos iš Slovėnijos ir Kazachstano. Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai jis bus įteiktas vasario 7 dieną įvyksiančiame apdovanojimo renginyje.

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos inf.