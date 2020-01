Utenoje – neregėti nekilnojamojo turto pardavimo mastai

„Šiandien jau drąsiai galime teigti, kad NT sandorių rinka 2019 metais visoje Lietuvoje pademonstravo išskirtinius ir seniai matytus skaičius. Įregistruotų butų, gyvenamųjų namų ir žemės sklypų sandorių skaičius praėjusiais metais buvo didžiausias per pastarąjį dešimtmetį. Ypatingai džiugu augimą matyti ne tik didžiausiuose šalies miestuose, tačiau ir šalies regionuose", – apibendrindamas NT sandorių rinkos duomenis sakė Registrų centro Duomenų atvėrimo skyriaus vadovas Paulius Rudzkis.

Visoje Lietuvoje per 2019 metus įregistruota per 134 tūkst. pirkimo-pardavimo sandoriais perleistų įvairių rūšių NT objektų, arba 7 proc. daugiau nei 2018 metais (125 tūkst.), tarp jų beveik 36 tūkst. butų (5 proc. daugiau nei užpernai) ir beveik 12 tūkst. individualių gyvenamųjų namų (8 proc. daugiau).

Utenos rajono savivaldybėje NT rinka išsiskyrė namų pardavimais. Čia pernai parduota 186 gyvenamieji namai – daugiausiai nei per bet kuriuos kitus metus pastarąjį dešimtmetį. Metinis pardavimų augimo tempas ne ką mažiau įspūdingas – net 32 procentai. Be to, Utenoje ir aplinkiniuose miesteliuose savininkus pakeitė ir 233 butai, arba vos dviem mažiau nei ankstesniais metais.

Registrų centras yra pirminis duomenų šaltinis, galintis pateikti objektyvią ir aktualią informaciją apie šalies NT tendencijas, verslo aplinką. Tiriant Lietuvos NT rinkos aktyvumą, apibendrinami NT sandorių duomenys, kuriems priskiriamas pirkimas iš fizinių ar juridinių asmenų, varžytynėse, lizingu ar išsimokėtinai ir kt., nepriskiriami - valstybinės žemės pirkimo sandoriai.

Registrų centro inf.