Bet kokia korupcinė veikla daro ne tik materialinę, bet ir moralinę žalą. Taip yra dėl to, kad pažeidžiami visų šalies gyventojų lygiateisiškumo ir teisingumo principai, atsiranda nepasitikėjimas ir nusivylimas tiek visuomene, tiek pačia valstybe.

Medicinos pažangą skatinantis receptas

Sakoma, kad kyšininkavimą reikia naikinti, tačiau antikorupcinių sprendimų ekspertas dr. R. Kalesnykas teigė, jog korupcija nėra kažkoks virusas, užpuolęs sveikatos priežiūros sistemą, su kuriuo reikia visais įmanomais būdais susidoroti.

„Turime suvokti, kad pati visuomenė turi keistis. Jos narių elgesys neturi būti perduodamas kaip koks užkratas. Korupcija kaip reiškinys egzistavo ir egzistuos visose visuomenėse, tačiau tokio reiškinio pasekmes galima iš anksto numatyti ir jas valdyti. Korupcijos apraiškas galima sumažinti iki žemiausio arba nulinio lygio", – paaiškino dr. R. Kalesnykas.

Anot profesoriaus, siekiant tai padaryti, ypač svarbu, kad sveikatos priežiūros įstaigose būtų sukurta, įdiegta ir efektyviai valdoma korupcijos prevencijos priemonių sistema, apimanti privačių interesų deklaravimą, interesų konfliktų valdymą, dovanų teikimo bei gavimo apribojimus ir kt.

Taip pat svarbu, kad kiekviena sveikatos priežiūros įstaiga turėtų profesionalų, nepriklausomą antikorupcinės atitikties funkcijų vykdytoją, kuris nuolat prognozuotų, vertintų ir analizuotų korupcijos rizikas bei parinktų tinkamas jų valdymo priemones.

Kalbant apie pacientų antikorupcinį sąmoningumą, pasak dr. R. Kalesnyko, šiandien jis yra dar gana žemo lygio, ypač jei kalbame apie korupciją sveikatos apsaugos sektoriuje.

„Nors pacientai suvokia, kad korupcija medicinos srityje yra blogis, neretai gydytojus vadina kyšininkais, jie patys nieko nedaro, kad keistų savo elgesį kitokia linkme", – pastebėjo pašnekovas.

Jo nuomone, vienas iš sprendimo būdų galėtų būti bendri pacientų ir medikų mokymai, apvalaus stalo diskusijos, švietėjiškos akcijos.

Parama gydymo įstaigai – būdas atsidėkoti?

Šalies gydymo įstaigos turi specialias paramos sąskaitas banke, į kurias kiekvienas gyventojas gali savanoriškai pervesti norimą sumą pinigų, o mokėjimo paskirtyje nurodyti, kam perveda pinigus. Tiesa, šis padėkos būdas dar nėra populiarus tarp pacientų.

Pasak profesoriaus dr. R. Kalesnyko, pirmiausia reikėtų suteikti pacientui informaciją apie tokią galimybę.

„Svarbu išgryninti, koks tokios paramos tikslas ir kur ji bus panaudojama. Be to, turi būti aiškūs ir skaidrūs šios procedūros įgyvendinimo žingsniai, kad niekam nekiltų abejonių. Sveikatos priežiūros įstaigos turi pasirūpinti, kaip šį procesą aprašyti, reglamentuoti ir nustatyti paramos teikimo ir gavimo apribojimus, gautą paramą fiksuoti ir viešinti jos gavėją bei gautos paramos panaudojimą", – patarė korupcijos prevencijos ekspertas.

Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC) už korupcijos prevenciją atsakingas šeimos gydytojas Arvydas Paleckis patvirtino, kad tokia padėkos forma galima, ypač tiems, kurie niekaip negali atsikratyti nuo senų laikų įsigalėjusio įpročio – brukti vokelius gydytojams.

„Už šias lėšas būtų tobulinamos gydymo paslaugos, kuriama geresnė gydytojų darbo aplinka. Visgi geresnės padėkos gydytojui už paciento šypseną ir žodžius „ačiū už jūsų rūpestį" nėra", – sakė A. Paleckis.

Kurti aplinką be korupcijos turėtų būti svarbu visiems: tiek gydytojams, tiek pacientams.

„Dėl gerų rezultatų visi dirbame kaip komanda, kurioje svarbus pasitikėjimas ir tarpusavio ryšys, o korupcijos apraiškos šį ryšį griauna ir gali neigiamai paveikti abi puses, tad skatinkime medicinos pažangą visi kartu, nes aplinka priklauso tik nuo mūsų pačių", – mintimis dalijosi A. Paleckis.

Informacija parengta LR sveikatos apsaugos ministerijai įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamą projektą „Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje".