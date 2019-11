Kaip praneša socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2015-ieji metai atneš teigiamų pokyčių Lietuvos gyventojams. Nuo Naujų Metų didėja nedarbo išmokos bei ligos pašalpos, be to, kitąmet numatyta didinti pensijas, bus tęsiamas šiemet prasidedantis per krizę sumažintų pensijų kompensavimas.

„Pažadus gerinti Lietuvos gyventojų socialinę aplinką tęsime ir 2015 m., kurie bus dar labiau socialiai orientuoti", – pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.