Kad būtų užtikrintas sveikos mitybos reikalavimus atitinkantis mokinių maitinimas, nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti dienai skiriama ketvirtadaliu didesnė suma nei pernai, pavyzdžiui, pietums iki 1,90 euro.

Planuojama, kad naujais mokslo metais tokią paramą gaus apie 55 tūkst. mokinių.

„Nors vasarą ruoštis mokyklai nėra įprasta, tačiau jau dabar galima pateikti prašymą paramai mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamam maitinimui. Kuo anksčiau bus pateikti prašymai, tuo ramiau bus artėjant rugsėjui, kai prasideda mokslo metų pradžios karštinė", - sakė socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Prašymai dėl šios socialinės paramos priimami savivaldybėse jau nuo liepos 1 dienos, kad mažas pajamas gaunančios šeimos galėtų iš anksto pasiruošti naujiems mokslo metams. Norintys gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymus savivaldybėms gali pateikti iki spalio 5 dienos. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus, pablogėjus šeimos finansinei situacijai.

Primename, kad mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 183 eurai.

Išimties atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus) socialinė parama mokiniams gali būti skiriama ir esant didesnėms pajamoms, tai yra, kai pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 244 eurų.

Jei mokinys patiria socialinę riziką arba auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į mokinių skaičių šeimoje ir jų jau turimus mokinio reikmenis.

Ir dėl nemokamo maitinimo, ir dėl paramos mokinio reikmenims gali kreiptis vienas iš mokinio tėvų ar kitų kartu gyvenančių pilnamečių asmenų, pats pilnametis mokinys ar nepilnametis, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, taip pat mokinys nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų sutikimą.

Prašymą galima pildyti internetu www.spis.lt arba kreiptis į savo savivaldybę.

Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti šeimos narių pažymas apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė padėtis.

Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, pavyzdžiui, socialinę pašalpą ar būsto šildymo, geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas, tuomet asmuo pateikia laisvos formos prašymą, o pažymų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia.

Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar bendrojo ugdymo programas.

Praėjusiais metais socialinę paramą mokiniams gavo apie 49,8 tūkst. mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.