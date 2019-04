Utenoje pusmetį veikė tarptautinis plaštakių tinklas

Verstis prostitucija draudžia įstatymas

LR administracinių nusižengimų kodekso 487 straipsnis aiškina, kad vertimasis prostitucija, atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtraukia baudą nuo 90 iki 140 eurų. Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140 iki 300 eurų. Už šio straipsnio abiejose dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).

Kaip pavyko išsiaiškinti „Utenos dienai", mūsų mieste veikė tarptautinis prostitucijos tinklas. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) viršininko pavaduotojo Vaidoto Žilio teigimu, nuo praėjusio rudens žinoma, jog Rytų Aukštaitijos sostinėje prostitucija verčiasi ukrainietės. Utenos AVPK pareigūnams pavyko nubausti beveik visas į Uteną atvykusias merginas ir moteris, tačiau viena nuo bausmės išsisuko. Iki šiol nubaustos septynios šiuo nelegaliu verslu užsiimančios užsienietės. „Utenos dienos" žiniomis, šiuo metu Ukrainoje per mėnesį vidutiniškai uždirbama kiek daugiau nei 200 Eur, tad paskirtos piniginės baudos ukrainietėms – solidi bausmė.

Visos sulaikytosios vertėsi nelegaliu verslu, todėl buvo nubaustos 45 Eur bauda ir paleistos. Ši suma neatsitiktinė – įstatymas numato, kad, jei pažeidėjas gailisi padaręs nusižengimą, jam taikoma nuobauda sumažinama per pusę.

„Visos moterys, sugautos verčiantis prostitucija, kurioms buvo pritaikytos sankcijos pagal LR ANK 487 straipsnį, savalaikiai sumokėjo baudas ir išvyko iš Utenos", – sakė V. Žilys ir pridūrė, kad vienai prostitutei jie negalėjo sumažinti baudos, nes ši buvo sugauta antrą kartą.

Sulaikytas ir klientas, ir prostitutė

Kaip patvirtino viršininko pavaduotojas, pernai rudenį buvo sugauti tiek klientas, tiek sekso industrijos atstovė, kuri kaltę pripažino ir, sumokėjusi baudą, dingo. Tačiau klientas savo kaltę neigė ir policijos sprendimą skundė teismui. „Neseniai teismo priimtas sprendimas mūsų atžvilgiu buvo palankus – vyriškis pripažintas kaltu dėl administracinio nusižengimo, jam palikta galioti 115 Eur bauda", – atskleidė Utenos AVPK viršininko pavaduotojas.

Paklaustas, kodėl plaštakės pasirinko būtent Uteną, V. Žilys teigė, kad prostitucijos problema yra paplitusi visoje Lietuvoje. „Mūsų šalis nėra kitokia ir būtų naivu tikėtis, kad nepasitaikys naujų atvejų. Tai – tik laiko klausimas. Utenoje nėra konkurencijos – klientų ratas mažesnis, bet garantuotas", – kalbėjo V. Žilys. Viena šios srities darbininkė apskundė policijos pareigūnus – parašė oficialų raštą, kad pastarieji trukdo jai užsiimti smulkiuoju verslu. Kai buvo renkama medžiaga šiai publikacijai, kai kurie kalbinti uteniškiai juokavo, kad Ukrainoje norint gauti 400 Eur reikia du mėnesius juodai dirbti, o čia užtenka aptarnauti 10 vyrų.

Sankcijos buto savininkei

„Utenos dienai" pavyko išaiškinti savininkus buto, kuris buvo nuomojamas šio verslo atstovėms. Viena para kainavo 35 Eur. Pareigūnai atskleidė, kad šis butas yra pripažintas landyne. Jų teigimu, landyne gali būti pripažintas toks butas, kuriame nuolat lankosi nepažįstami asmenys ir kuris naudojamas pažeidžiant Lietuvos įstatymus. Nuo šiol pareigūnai turi teisę lankytis šiame bute ir tikrinti ten esančių asmenų tapatybes. Beje, buto šeimininkė gavo 15 Eur baudą. „Utenos dienos" žiniomis, praėjusią savaitę ji baudos dar nebuvo sumokėjusi, todėl pareigūnai mano, jog moteris gali skųstis.

Adreso neatskleisime

Visiems skaitytojams turbūt maga sužinoti, ar šio straipsnio autorius buvo sutikęs bent vieną plaštakę, o gal lankėsi minėtame bute. Šį kartą teko talkinti policijos pareigūnams. Kaip pavyko išsiaiškinti, daugelio plaštakių gyvenimas toli gražu ne rožėmis klotas – kai kurios iš jų netgi serga mirtina liga. Po internete esančiais skelbimais radau ir tokių perspėjimų: „Paskui nueikit į AIDS centrą ir pasitikrinkit, ar nepasigavote ŽIV viruso. Rusijoje ir Ukrainoje siautėja ŽIV epidemija. Rusijoje ŽIV infekuotų žmonių – daugiau nei Lietuvoje gyventojų."

Kai kam – geras „biznis"

„Utenos diena" susisiekė su Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) vadove Kristina Mišiniene, kuri patvirtino, kad ukrainiečių moterų išnaudojimo prostitucijoje situacija – liūdna „Mūsų miestuose yra tvirtos ukrainiečių moterų išnaudojimo prostitucijoje tradicijos. Vienos yra atviliojamos savų ar tarptautinių sutenerių netikrais darbo pasiūlymais, kitos – permetamos čia kaip į „pelningo viešnamio" stotelę. Ši situacija atveria seną mūsų žaizdą – dviprasmišką, apsimetėlišką požiūrį į pačią prostituciją, kurios klestėjimas mieste grindžiamas „blogų, pasileidusių" moterų egzistavimu. „Joms tai patinka", – seilėjasi sekso pirkėjai ir rikiuojasi į eilutę prie naujai atvykusių „šviežių" moterų iš Ukrainos, – apie nemalonią situaciją kalbėjo KOPŽI vadovė. – Suteneriai, prekeiviai žmonėmis trina rankomis – geras „biznis" Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Utenoje, reiks plėstis."

Nesnaudžia ir policijos pareigūnai, tačiau bėda su ikiteisminiais tyrimais – juose pamirštami sekso pirkėjai. „Utenoje įkliuvo tik vienas vyras, o tų pirkėjų buvo gal ne viena dešimtis", – sakė K. Mišinienė. Beje, Utenos policijos pareigūnams taip ir nepavyksta išaiškinti šio tinklo vadovų. Visos sulaikytos plaštakės tarsi susitarusios kartojo, kad į Uteną atvyko savo noru ir be kieno nors pagalbos.

Daugelis ukrainiečių moterų, gavusių KOPŽI pagalbą 2017–2018 metais, buvo iš Lugansko, Donecko, Krymo. „Uteniškės" tvirtino, kad atvyko iš Ukrainos sostinės – Kijevo. „Faktai kalba patys už save, todėl siūlau ne filosofuoti apie legalią viešnamių „plėtrą", o galvoti, kaip padėti šioms moterims kitokiais, jų nenaikinančiais būdais užsidirbti", – sakė K. Mišinienė ir pridūrė, kad kol kas klesti ir tunka įvairaus plauko tarpininkai bei išnaudotojai: vieni atveža sekso pirkėjus, kiti ieško butų šioms moterims, treti skambučių operatoriais ar „apsauginiais" padirbėja. Tuo įsitikino ir „Utenos diena", kai tyrimo metu buvo gauta ne viena trumpoji žinutė taisyklinga lietuvių kalba.

K. Mišinienė įsitikinusi, kad visus juos išlaiko karštligiškai „aptarnaujančios klientus" moterys. „Niekada nepamiršiu vieno naktinio pagalbos skambučio, kai ką tik sumušta ir apiplėšta viena tokių atvykėlių šaukė: „Tik ne policijos, tik ne policijos!" Suteneriai yra prigrasinę, jog problemos turi būti sprendžiamos be tarnybų įsikišimo – aukos to ir laikosi", – sakė KOPŽI vadovė. Paklausta, ar Lietuva ukrainietėms – tik tarpinė stotelė, K. Mišinienė atsakė, kad dauguma atvyksta čia užsidirbti, o namuose jų laukia šeimos, gimta šalis. Žurnalistinio tyrimo metu viena iš ukrainiečių pripažino, kad turi vyrą, kuris dirba Maskvoje, ir vaiką, augantį pas senelius, o ji čia, Utenoje, užsiima smulkiuoju verslu pardavinėdama save.