Pataria, kaip apsisaugoti ir neįsigyti vogto automobilio

Prieš perkant – patikrinkite informaciją

Vienas pirmųjų žingsnių, kuriuos būtina padaryti prieš perkant automobilį – surinkti kuo daugiau informacijos apie jį. Jei planuojate įsigyti Lietuvoje eksploatuotą automobilį, Jūs galite patikrinti, ar jam netaikomi tam tikri apribojimai. Pavyzdžiui: ar nėra areštuotas, įkeistas. Tai galite padaryti čia: https://www.eregitra.lt/viesa/paiesk/Index.php. Ar automobilis nėra ieškomas pareigūnų, patikrinkite Policijos departamento duomenų bazėje: https://www.epolicija.lt/itpr_paieska/transportas_lt.php

„Pasidomėję automobilio istorija, išvengsite nesusipratimų ateityje. Sakykime, atvykus į „Regitrą" gali paaiškėti, kad transporto priemonė yra areštuota ir mes negalime jos įregistruoti Jūsų vardu. Tad tikrindami informaciją, kitaip tariant, darydami namų darbus, žymiai sumažinsite galimybę susidurti su nemaloniomis situacijomis ir sutaupysite savo brangų laiką", – sakė „Regitros" Veiklos departamento direktorius Darius Jurgutis.

Jei automobilį planuojate įsigyti iš užsienio, būdų sužinoti jo istoriją taip pat yra. Patikrinti planuojamą pirkti transporto priemonę galima kai kurių valstybių viešai prieinamuose registruose. Šių valstybių sąrašą rasite „Regitros" interneto svetainėje: https://www.regitra.lt/lt/paslaugos-ir-veikla/transporto-priemones/pasitikrinkite-ar-transporto-priemone-neturi-apribojimu/uzsienyje-eksploatuota-transporto-priemone

Teisingai sudarykite pirkimo-pardavimo sutartį

Pirkimo-pardavimo sutartis yra Jūsų interesus saugantis dokumentas, kuris, kilus ginčui, teisme gali tapti ir pagrindiniu įrodymu. Tad perkant automobilį visada patariama išskirtinį dėmesį skirti šiai sutarčiai sudaryti, nes ją neretai vengia pasirašyti nelegalia veika užsiimantys asmenys. Be to, rekomenduojama naudoti „Regitros" pirkimo-pardavimo sutarties formą, kurią galite papildyti Jums reikiama informacija: https://www.regitra.lt/lt/paslaugos-ir-veikla/transporto-priemones/pirkimo-pardavimo-sutartis

„Sutartyje būtinai nurodykite teisingus duomenis apie pirkėją ir pardavėją, kad, esant reikalui, būtų tiksliai žinoma, į kokį žmogų reikia kreiptis. Taip pat įrašykite tikrą automobilio pardavimo kainą. Pasitaiko situacijų, kai pardavėjai prašo ar įkalbinėja įrašyti mažesnę sumą, tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad apgavystės atveju taip prisidėsite ne tik prie mokesčių vengimo, bet ir pabloginsite savo situaciją. Papildomą dėmesį skirkite ir automobilio trūkumams fiksuoti: kėbulo, važiuoklės, variklio pažeidimams ir kt. Pareikalaukite į sutartį įrašyti visus defektus, nes jei vėliau pastebėsite, kad yra trūkumų, kurie nebuvo užfiksuoti, galėsite reikalauti kompensacijos", – teigė D. Jurgutis.

Užfiksuokite pinigų perdavimą raštu

Į pirkimo-pardavimo sutartį taip pat patariama įtraukti punktą, jog pinigai už transporto priemonę yra gauti/sumokėti arba nurodyti atsiskaitymo būdą: kaip ir kokiais terminais bus atsiskaitoma.

Jeigu už automobilį atsiskaitote bankiniu pervedimu, tokiu atveju turite nenuginčijamą įrodymą, jog sumokėjote už jį. Tačiau jei už automobilį mokate grynaisiais ar dalimis, pinigų perdavimo faktą kiekvieną kartą būtinai fiksuokite raštu (perdavimo-priėmimo aktas, patvirtintas šalių parašais). Taip vėliau nekils jokių ginčų tarp pirkėjo ir pardavėjo.

Kiti naudingi patarimai

„Regitros" specialistai pataria atkreipti dėmesį ir į kitus dalykus – nesusigundyti per maža automobilio kaina. Mažesnė nei rinkos vertė gali rodyti, kad automobilis galbūt turi problemų. Taip pat nepamirškite išsaugoti ir pardavimo skelbimo. Tai – viešas pasiūlymas, kuriame pateikiama svarbi informacija. Pavyzdžiu, kad automobilis yra be trūkumų. Kilus ginčui, tai taps svarbiu įrodymu, jog pardavėjas nuslėpė informaciją.

„Be to, prieš pasirašydami sutartį, įsitikinkite, ar pardavėjas Jums perduoda visus transporto priemonės dokumentus, dvejus užvedimo raktelių komplektus. Taip pat visuomet rekomenduojama nuvežti perkamą automobilį ekspertų patikrai. Tokiu būdu išsiaiškinsite, ar transporto priemonė turi trūkumų", – akcentavo D. Jurgutis.

„Regitros" inf.