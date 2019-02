Siūloma langų priežiūra: pasiūlymas iš specialistų ar apsimetėlių?

Klientai pasimeta: savo paslaugas jiems siūlo apsimetėliai, sukčiai ar profesionalai? Kaip atskirti? Mūsų įmonė dėl susitikimo visuomet tariasi iš anksto tam, kad žmogus galėtų apsispręsti. Jokios paslaugos nebrukamos per prievartą. O svarbiausia, kad konsultacijos, rekomendacijos ir diegiamos naujovės yra nemokama paslauga. Jei nuspręsite užsisakyti angų remonto paslaugas, tai jos bus mokamos. Darbuotojo pažymėjimo paprašykite dar neįžengus pro duris. Ir visada informaciją galite pasitikrinti žemiau nurodytais telefonais. Mes dirbame visoje Lietuvoje. Darbus po užsakymo atliekame per 2–3 savaites.

Ar pamenat tuos laikus, kai artėjant šaltajam sezonui reikėdavo apklijuoti langus? Įsistačius plastikinius langus to daryti nebereikia. Bet yra keli itin svarbūs dalykai.

1. Būtina reguliariai sutepti visas judančias furnitūras, lankstų detales nerūgštiniu aerozoliniu tepalu bent du kart per metus.

2. Taip pat būtina guminių tarpinių priežiūra (kas 6 mėn.), kad atgautų savo elastingumą.

3. Langus būtina sureguliuoti vasaros ir žiemos sezonui. Jeigu mechanizmas yra nustatytas žiemos sezonui, tai lemia papildomą apkrovą ir guminės tarpinės greičiau nusidėvi. Jeigu nustatyta vasaros sezonui, žiemą šiluma iškeliauja per langus ir į patalpas patenka drėgmės.

4. Lieka neišspręsta ir oro ventiliacijos problema, dėl kurios vėliau butuose bei namuose pradeda kauptis drėgmė ir atsiranda pelėsis. Tam, kad nesikauptų drėgmė ir neatsirastų pelėsis, būtina 24 val. per parą natūrali ventiliacija. Tam naudojami specialūs langų vožtuvai, kurie atlieka orlaidės funkciją, neatidarius lango 24 val. per parą.



Atkreipkite dėmesį į gumines langų tarpines ir jų sandarumą.

Guminės tarpinės nusidėvėjimas tiesiogiai susijęs su nuolatiniu lango naudojimu bei tarnavimo trukme. Kaskart, langą atidarant ir uždarant, tarpinės yra deformuojamos – tai atsileidžia, tai susispaudžia. Skaičiuojant laiką nuo lango sumontavimo, tarpines reikia keisti po 5–6 metų, kai kuriais atvejais – anksčiau ar vėliau. Tai lemia tiek pačios tarpinės kokybė, tiek ir tai, ar pakankamai dėmesio skiriama šių priežiūrai. Langų tarpines reikėtų papildomai restauruoti specialiu skysčiu, nerūgštiniais tepalais (rudenį ir pavasarį) tam, kad atgautų savo elastingumą, ir pasirūpinti nuolatine jų švara, naudojant specialias valymo priemones. Neprižiūrima tarpinė praranda elastingumą, yra lengvai veikiama temperatūrų kaitos (dėl karščio – prikepa prie profilio, dėl šalčio – sukietėja), sukietėjus tarpinei, sumažėja ir lango izoliacijos sandarumas, padidėja triukšmas, sklindantis iš lauko. Čia vyksta fizikiniai dėsniai, taip kaip ir su automobilio padangomis (žieminės, vasarinės ir ribotas tarnavimo laikas).

Rekomenduojame gumines tarpines pasikeisti į vokiškas poliuretano tarpines.

Pasikeitę gumines tarpines vokiškomis „Schlegel" firmos poliuretano tarpinėmis, ateityje sutaupysite pinigų. Tarpinė yra atspari drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, temperatūrų kaitai (nuo −60 °C iki 70 °C), aukšta garso izoliacija, ilgaamžė – 21 metai ir daugiau, suteikiama 5 metų garantija, nereikalauja papildomos priežiūros visu eksploatacijos laikotarpiu, žemas šilumos laidumo koeficientas, nebereikės perstatinėti furnitūros į vasaros ir žiemos režimus, tarpinės neveikia jokie gamtos faktoriai.

Susitvarkius langus, kambario temperatūra bus aukštesnė. Susistačius ventiliacinius vožtuvus, išsprendžiamos langų rasojimo, vandens garų kondensacijos bei patalpų vėdinimo problemas. Išvengsite kambarių sienų ar palangių pelėsio problemų. O pelėsis, kaip žinome, labai kenkia žmogaus sveikatai.

