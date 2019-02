Šiemet daugiau brandos egzaminų bus vertinama nuotoliniu elektroniniu būdu

Šiemet nuotoliniu elektroniniu būdu bus vertinami jau ne tik fizikos ir informacinių technologijų, bet ir biologijos, chemijos, užsienio kalbos (anglų) bei dalis lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų darbų.

„Brandos egzaminų sesijos laikotarpis įtemptas ne tik abiturientams, bet ir vertintojams iš visos Lietuvos, kuriems tekdavo vykti į Vilnių ir kelias savaites vos ne „apsigyventi" vertinimo centruose. Ieškodami išeities, sekdami kitų Europos valstybių praktika pernai išbandėme nuotolinę elektroninę egzaminų darbų vertinimo sistemą. Praktika pasiteisino, sulaukėme daug pozityvių atsiliepimų, todėl šiemet ją plėsime", – sakė NEC direktorė Saulė Vingelienė.

Svarbu ir tai, jog efektyviau panaudojant valstybinių brandos egzaminų darbų vertinimui skiriamas lėšas mokytojai, vertinantys egzaminų darbus, poveikį pajus tiesiogiai – bus didinamas naujoves taikančių vertintojų atlygis.

2018 metų gegužę NEC pasirašė sutartį su Didžiosios Britanijos kompanija RM Education Ltd, kuri teikia mokinių pasiekimų elektroninio vertinimo paslaugas daugiau kaip 150 šalių ir bendradarbiauja su tokiais vertinimo centrais kaip Cambridge Assessment, Lenkijos centrine egzaminų komisija, tarptautinio bakalaureato programą įgyvendinančiomis institucijomis.

Prie vertinimo sistemos, kaip ir prie elektroninės bankininkystės, prisijungti gali tik asmenys su jiems suteiktais slaptažodžiais ir matyti tik jiems pateiktų vertinti darbų kopijas. Mokinių egzamino darbų originalai lieka saugūs NEC.

„Sistema testuota daugelyje šalių, adaptuota pagal mūsų poreikius, lengvai valdoma, be to – automatiškai atlieka ir visus matematinio skaičiavimo veiksmus, dėl kurių mokytojams nebereikia sukti galvos. Kadangi šiemet didėja nuotoliniu elektroniniu būdu vertinamų egzaminų skaičius, kviečiame mokytojus registruotis, dalyvauti vertinimo mokymuose ir tapti vertintojais", – aiškino Saulė Vingelienė.

Nuotolinį elektroninį vertinimą praėjusiais metais jau išbandžiusių vertintojų teigimu, kompiuterizuotas procesas išlaisvina, sutaupo laiko ir leidžia darbą atlikti patogiausiu metu.

„Vertinimo sistema tikrai aiški, o technologijos leidžia darbą atlikti patogiausiu metu. Jau nekalbant apie tai, kad nereikia vykti į Vilnių, taip pat išvengiama „tuščio" laiko, kai tiesiog lauki, kada darbus pristatys, arba vertinimą baigs kita grupė. Šiuo atveju viskas vyksta daug sklandžiau. Žinoma, yra poreikis pasitarti, pasikonsultuoti su kolegomis, tačiau tam taip pat yra sukurti įrankiai virtualioje erdvėje", – sako fizikos egzamino darbus pernai nuotoliniu elektroniniu būdu vertinusi Valentina Rakužienė iš Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos.

Šiemet praktiškai sistemą dar tik išbandysianti lituanistė Vida Liužinienė iš Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos teigia įžvelgianti daug pliusų.

„Testuojant sistemą, dalyvaujant mokymuose tikrai pasijautė, kad mokytojas yra išlaisvintas nuo bereikalingų skaičiavimų, kurių anksčiau būdavo tikrai daug, o dabar sistema automatiškai skaičiuoja pažymėtas klaidas. Taip pat vieną darbą vienu metu gali skaityti du vertintojai, taigi viskas vyksta greičiau, o ir galimybė dirbti iš patogios, susikaupti leidžiančios darbo vietos – dar vienas didelis pliusas", – akcentavo V. Liužinienė.

Nepaisant pokyčių, geografijos, istorijos, matematikos, užsienio kalbų – prancūzų, rusų bei vokiečių – rašymo dalies darbai bus vertinami įprastiniu būdu, įsteigtuose vertinimo centruose.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija šiemet bus organizuojama balandžio 24–birželio 20 dienomis.

Nacionalinio egzaminų centro inf.