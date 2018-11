„Lidl“ pristato daugiau naudų darbuotojams: didėjantys atlyginimai, sveikatos draudimas ir motyvaciniai priedai

Siekdamas ir toliau būti geriausiu darbdaviu savo darbuotojams, „Lidl“ nuo Naujųjų metų reikšmingai didina atlyginimų biudžetą ir pristato kitas naujoves, skirtas darbuotojų motyvacijai bei gerovei užtikrinti. Nuo sausio 1 dienos visų pardavėjų ir logistikos centro darbuotojų – ne vadovų – algos kils 7 proc., nepriklausomai nuo darbo stažo. Be to, „Lidl“ visus savo darbuotojus apdraus sveikatos draudimu, o dirbantiems parduotuvėse ir logistikos centre taikys specialius motyvacinius priedus.

Nuo sausio 1 dienos „Lidl" parduotuvių ir logistikos centro darbuotojų atlyginimai gerokai išaugs. Pavyzdžiui, Vilniuje dirbančio lojalaus parduotuvės darbuotojo mėnesio atlyginimas padidės nuo 740 eurų iki 792 eurų, o lojalaus Kaune dirbančio logistikos darbuotojo atlyginimas padidės nuo 870 eurų iki 931 euro.

„Nuo pat veiklos Lietuvoje pradžios kėlėme sau tikslą būti geriausiu darbdaviu savo darbuotojams, užtikrinant ne tik geras darbo sąlygas, bet ir tinkamą atlygį. Nuolat investuojame į darbo sąlygų gerinimą, darbuotojų mokymus, vadovų lyderystės ugdymą, taip ruošdami savo darbuotojus tolimesnei karjerai Lietuvoje ir kitose šalyse. Tuo pačiu metu „Lidl" savo segmente visuomet išsiskyrė mokamų atlyginimų dydžiu, o naujasis sprendimas tik dar labiau padės sustiprinti mūsų lyderystę", – sakė „Lidl Lietuva" direktorius Radostin Roussev-Peine.

Kitas labai svarbus „Lidl" sprendimas – sveikatos draudimo paslauga visiems be išimties kompanijos darbuotojams. Nuo kitų metų kiekvienas „Lidl" darbuotojas po bandomojo laikotarpio bus apdraustas sveikatos draudimu. Šiuo metu kompanija renkasi paslaugos teikėją ir konkursą užbaigs artimiausiu metu. Be to, „Lidl" papildomai motyvuos parduotuvių ir logistikos sandėlio darbuotojus specialiais motyvaciniais priedais. Už kiekvieną nepertraukiamai pagal darbo grafiką išdirbtą mėnesį jie gaus papildomą 40 eurų premiją.

„Savo darbuotojų sveikata ir produktyvumu rūpinamės nuolat, kad visi būtume sveiki ir energingi. Kasmet kviečiame darbuotojus nemokamai skiepytis nuo gripo, pasirūpiname arbata ir vaisiais, suteikiame galimybes sportuoti, taikome įvairias kitas priemones. Mūsų įsitikinimu, sveikatos draudimas ir specialus motyvacinis priedas prie atlyginimo taps nauju stipriu postūmiu, kuris skatins darbuotojus dar labiau rūpintis savo sveikata ir produktyvumu", – sakė „Lidl Lietuva" personalo vadovė Sandra Savickienė.

„Lidl" tikslių investicijų į šį darbuotojų naudų paketą neskelbia, tačiau tai bus vienas didžiausių teigiamų pokyčių darbuotojų atlyginimų struktūroje nuo pat kompanijos veiklos pradžios Lietuvoje. Kartu su 7 proc. padidėjusiu atlyginimu ir motyvaciniu priedu vienam parduotuvės ar logistikos sandėlio darbuotojui mėnesio atlyginimas nuo sausio padidės iki 12 proc.

„Lidl" inf.