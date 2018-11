Ką daryti pametus numerio ženklus?

„Regitra“ skiria dar didesnį dėmesį elektroninių paslaugų plėtrai. Nuo vasario 7 dienos taupydami savo laiką klientai galės užsisakyti numerio ženklus internetu, kuriuos kurjeris pristatys per 1–2 darbo dienas. Be to, ši paslauga nemokamai bus teikiama visą mėnesį – iki kovo 7 dienos.