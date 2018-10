Pinigų labiausiai pritrūko toms mokykloms, kuriose išskaidytos klasės

Rugsėjį įvedus etatinio mokytojų darbo užmokesčio modelį ir apžvelgus pirmojo mėnesio su etatiniu situaciją, paaiškėjo, kad pinigų galėjo pritrūkti toms mokykloms, kuriose suformuota per daug klasių komplektų, arba tose, kuriose didžioji dalis mokytojų turi aukštą kvalifikacinę kategoriją ir didelį darbo stažą. Netolygumams išlyginti savivaldybių paskirstomai dotacijos daliai papildomai skirta 10,5 mln. eurų.

„Suprantame, kad pakeisti visą užmokesčio sistemą labai sudėtinga, nelengva pačioms mokykloms ir jų vadovams, ir savivaldybėms. Suprantu dalies mokytojų nepasitenkinimą. Gerbdami susitarimą su švietimo darbuotojų profesinėmis sąjungomis ir vykdydami Seimo sprendimą įvesti etatinį, laiko turėjome nedaug, bet visi intensyviai dirbome. Pasitaikė ir klaidų, jų nedaro tik tie, kas nedirba. Jas taisome ir taisysime, kalbamės su visais ir ieškome geriausių sprendimų. Bendromis visų mūsų pastangomis pasieksime, kad mokytojai dirbtų savo darbą oriai ir patenkinti", – sakė švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Spalio pabaigoje, kai „Sodroje" bus tikslūs visų mokytojų atlyginimų duomenys, bus matomas aiškesnis vaizdas, kaip pasiskirsto mokytojų darbo krūvis ir kaip kito atlyginimas, palyginti su pernai. Rengdamasi etatinio įdiegimui ministerija konstatavo, kad tik 5 proc. mokytojų turėjo visą darbo krūvį, o 30 proc. mokytojų darbo krūvis buvo labai mažas. Po poros savaičių bus matyti, kokia situacija, kaip dabar pasiskirsto darbo krūvis.

Jau dabar aišku, kad mokykloje išskaidžius mokinius į daugiau klasių, nei tai mokyklai yra apskaičiuota, gali stigti pinigų. Klasių komplektus mokykloms tvirtina savivaldybės. Nors nėra jokios būtinybės, kai kurios savivaldybės netgi miestų gimnazijoms yra patvirtinusios daugiau klasių, negu numatyta. Pvz., Alytaus, Elektrėnų, Jonavos, Kauno, Švenčionių, Radviliškio, Rokiškio, Tauragės, Trakų, Varėnos, Visagino, Zarasų, Vilniaus savivaldybėse yra po keletą mokyklų, kurios suformavo daugiau klasių komplektų, negu kad joms buvo paskaičiuota pinigų. Pvz., Visagino „Atgimimo" gimnazijoje dabartinis mokinių skaičius leistų formuoti 9 klases, o yra 13. Vilniaus V. Sirokomlės gimnazijoje per daug trimis klasių komplektais.

„Kuo klasių komplektų suformuojama daugiau, negu numatyta sąlyginių komplektų, tuo savivaldybei didesnis iššūkis išspręsti finansinius netolygumus, nes pagal šiuos duomenis skiriamos ir valstybės lėšos. Kai kuriose savivaldybėse skirtumas tarp numatytų sąlyginių klasių komplektų ir realiai suformuotų nuo rugsėjo siekia apie 20 proc. ir netgi daugiau", – teigė ministrė.

Kai kur pastebėtas ir atvirkštinis procesas: kai kuriose mokyklose, kurioms pagal mokinių skaičių klases reikėjo skirti, jų sukomplektuota mažiau. Tokiu atveju mokyklai lieka daugiau pinigų, bet mokiniai priversti mokytis perpildytose klasėse, didėja ir mokytojų darbo krūvis, prastėja darbo sąlygos. 1–4 klasėse vienoje klasėje leidžiama ugdyti 24 mokinius, o 5–12 klasėse – po 30 mokinių. Prasidėjus mokslo metams, perkomplektuoti klases jau būtų per daug sudėtinga, tačiau kitąmet ministerija kartu su savivaldybėmis, mokyklomis kartu ieškos geriausių sprendimo būdų.

Nemažas iššūkis taip pat yra toms mokykloms, kuriose dirba daug aukštą kvalifikacinę kategoriją ir didelį darbo stažą turinčių pedagogų. Jiems yra taikomi aukštesni atlyginimų koeficientai ir dėl to gali būti juntamas lėšų trūkumas. Būtent tokioms situacijoms spręsti ir yra formuojama savivaldybių perskirstomoji dalis, kuriai prieš savaitę ministrės įsakymu buvo skirta papildomi 10,5 mln. eurų.

