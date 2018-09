„Tele2“ pasiūlymas: perkantiems planus internetu – dovanos

„Pastebime, kad mūsų klientai įrenginius ir paslaugas vis dažniau įsigyja internetinėje parduotuvėje. Siekiame, kad jų apsipirkimas būtų ne tik patogus, bet ir naudingas, todėl nuolat rengiame specialiai jiems skirtus pasiūlymus", – sakė „Tele2" prekybos vadovė Vaida Burnickienė.

Užsisakyti paslaugą, telefoną ar kitą įrenginį „Tele2" internetinėje parduotuvėje galima bet kuriuo paros metu vos kelių mygtukų paspaudimu. Be to, prekė nemokamai pristatoma klientui nurodytu adresu vos per 2–3 d. d.

Pirkti internetu apsimoka – kiekvieną mėnesį po 2 GB dovanų!

Nusprendusiems įsigyti naują mokėjimo planą – verta suskubti. Visą rugsėjo mėnesį neribotų pokalbių ir SMS planus su 2, 4 arba 8 GB duomenų perkantiems internetu – „Tele2" kas mėnesį papildomai dovanos nemokamus 2 GB. Ir taip – visą 12 mėnesių arba 24 mėnesių sutarties laikotarpį.

Ir tai dar ne viskas. Visi trys mokėjimo planai suteikia ir papildomų paslaugų – pusmetį nieko nekainuosiantį mobilųjį parašą ir galimybę mėnesį žiūrėti „Viaplay" turinį nemokamai. Be to, su šiais planais sudarę 24 mėnesių sutartį, už spartųjį „Tele2" internetą namams 3 mėnesius nemokėsite nieko. Pasiūlymai paslaugoms galios jas užsisakius kartu su minėtais mokėjimo planais ir aktyvavus jas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo naujo plano sutarties pasirašymo datos.

Pasiūlymų laikas – ribotas.

Viskas telefone: likutis, papildymas, sąskaitos

Dovanų gautus gigabaitus sekti bus dar patogiau, jei parsisiųsite nemokamą savitarnos programėlę „Mano Tele2". Šia žaibiškai išpopuliarėjusia aplikacija naudojasi vis daugiau „Tele2" klientų – skaičiuojama, kad jų kiekis nuo praėjusių metų išaugo net 261 proc.!

Tokia programėlės sėkmė nestebina, juk galimybė telefone patikrinti sunaudojamų duomenų vidurkį ir likutį ar užsisakyti papildomus jų paketus yra labai patogi.

Be to, „Mano Tele2" aplikacijoje galima stebėti ir valdyti visus turimus numerius, o mėnesio sąskaitas apmokėti vos kelių mygtukų paspaudimu.

Daugiau apie programėlę, skirtą tiek „Android", tiek „iOS" operacinėms sistemoms, sužinoti galima čia https://tele2.lt/privatiems/programele-tavo-telefone.

„Tele2" inf.