Dalius Drunga: „Iš apgriuvusio garažo mes padarėme klestinčią įstaigą“

Praėjusį ketvirtadienį Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) posėdyje politikai, vadovaudamiesi komisijos posėdžio protokolu, D. Drungos prašymu priimti į darbą ir įvertinę Specialiųjų tyrimų tarnybos raštą „Dėl informacijos apie Dalių Drungą pateikimo", nusprendė nuo šių metų rugsėjo 17 dienos paskirti Utenos ligoninės direktoriumi, sudarant terminuotą darbo sutartį penkeriems metams. Senoji D. Drungos sutartis galioja iki rugsėjo 16 d. Jis 2013 metais šiame poste pakeitė dabartinį Tarybos narį gydytoją Gediminą Valdą Griškevičių.

Taip pat šiuo sprendimu politikai direktoriui nustatė mokamą mėnesinės algos pastoviosios dalies dydį, apskaičiuotą dauginant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį iš koeficiento 13,8, ir iki 2019 m. balandžio 30 d. mokamą mėnesinės algos kintamosios dalies dydį pagal Tarybos sprendimą.

Šiuo Tarybos sprendimu Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas įgaliotas pasirašyti darbo sutartį su antrą kadenciją pradedančiu vadovu.

Šis klausimas Tarybos posėdyje buvo svarstytas paskutinis – jis į darbotvarkę buvo įtrauktas kaip papildomas. Kaip visada Tarybos posėdžiuose daug klausimų direktoriui turėjo liberalas Marijus Kaukėnas. Šį kartą jaunasis politikas direktoriaus klausė apie neseniai šalies žiniasklaidoje pasirodžiusias abejones dėl ligoninės, kuri atsidūrė kažkokiame juodajame sąraše, uždarymo. Paskui liberalas teiravosi dėl įstaigoje neva esamos psichologinės atmosferos, kurią tyrė Darbo inspekcija, tyrimo rezultatų. Trečias klausimas – apie patalpų remontą ir Vaikų skyrių.

Atsakydamas į šiuos klausimus direktorius pradėjo nuo pastarojo, patvirtindamas, kad Vaikų skyriaus remontas juda į priekį, ir pabrėžė, jog į kitas patalpas turėjo išsikraustyti ir administracija. „Rimčiausi darbai Vaikų skyriuje prasidės maždaug spalį, o bus baigti po devynių mėnesių. Kodėl šis procesas vyksta dvejus metus? Finansavimas buvo gautas tik dabar. Tokie projektai greitai nevyksta. Ir aš norėčiau viską padaryti per du mėnesius, bet ne nuo manęs tai priklauso. Ir, patikėkit manim, per penkerius mano darbo metus iš apgriuvusio garažo mes padarėme klestinčią įstaigą. Nebėra lubų, paremtų mediniais rąstais, suremontuotas trečias, penktas aukštai, ligoninėje pakeisti liftai... Ar čia blogai?" – retoriškai Tarybos nario klausė D. Drunga.

Atsakydamas į pirmą klausimą apie juodąjį sąrašą, kuriame yra ir Utenos ligoninė, direktorius pareiškė, kad Utenos ligoninė yra lyderis šiame regione ir ji tikrai išliks.

Tarybos narys Rimantas Dijokas D. Drungos klausė apie specialistų akreditacijas ir jų pritraukimą į ligoninę, nes jie, jo manymu, pagal sutartį neatidirba arba atidirba tik dalį. „Ar jie atlieka savo prisiimtus įsipareigojimus?" – klausė R. Dijokas. „Ligoninė atitinka visus reikalavimus, o darbuotojų samdome tiek, kiek reikia įstaigai", – lakoniškai atsakė D. Drunga.

Už šį sprendimą balsavo 15 Tarybos narių, vienas buvo prieš, du susilaikė (keturi politikai – gydytojai ir politikai, kurių artimieji dirba šioje įstaigoje, buvo išėję iš salės – aut. past.).

Pasveikinti direktoriaus į posėdį atvyko per dešimt medikių, kurios savo vadovui įteikė gėlių. Direktoriui ranką spaudė politikai bei savivaldybės vadovai.

