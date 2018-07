„Regitra“ pataria perkantiems automobilį iš užsienio

Ką tik įsigijote automobilį? „Regitra“ primena, kad jį reikia perregistruoti savo vardu per 10 kalendorinių dienų po to, kai jį pardavęs asmuo pranešė apie pasikeitusį savininką. To nepadarius per nustatytą terminą, automobilio leidimas dalyvauti viešajame eisme yra sustabdomas. Kitaip tariant, transporto priemonės valdytojui naudoti jį eisme – draudžiama.