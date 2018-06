Norintiems tapti dviejų dalykų mokytojais – ministerija siūlo išeitį

Per ateinančius trejus metus numatoma finansuoti per 820 tokių studijų vietų, vien šiemet apie 380. Mokytojų studijų projektui „Tęsk" skiriamas tikslinis finansavimas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

„Daugiausia paraiškų šiemet pateikta į ikimokyklinio ugdymo studijų programą, kadangi artimiausiu metu didžiausias bus ikimokyklinio ir pradinio ugdymo, taip pat fizikos, chemijos, matematikos, informatikos specialistų poreikis, – sakė švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. – Galimybė mokyti dviejų ar daugiau dalykų ypač aktualu nedidelėse regionų mokyklose, kuriose mokytojų darbo krūviai maži, o mokyklose trūksta tam tikrų sričių specialistų".

Į matematikos krypties studijų programą sulaukta 13 paraiškų, informatikos – 10, chemijos – 11 ir fizikos – 6 paraiškų. Papildomas kompetencijas mokytojai įgis Kauno technologijos, Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetuose.

Dar trys aukštosios mokyklos – Šiaulių universitetas, Vilniaus kolegija ir Vytauto Didžiojo universitetas – vykdo dar vieną atskirą atranką į tokias studijas. Šiaulių universitete studijuos 12 integruotų gamtos mokslų ir 18 pradinio ugdymo programos klausytojų. Dar 20 turėtų studijuoti pagal pedagogikos bei 80 pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Į Vilniaus kolegiją numatoma priimti apie 70 žmonių, o VDU atranką paskelbė birželio pradžioje ir mokytojai dar turi laiko kreiptis į šią aukštąją mokyklą.

Projektas „Tęsk" taip pat sudaro galimybes per trumpą laiką įgyti pedagogo kvalifikaciją norintiems dirbti mokytojais. Birželį pasibaigusioje pirmojoje atrankoje buvo sulaukta 62 paraiškų.

Įgyti pedagogo kvalifikaciją buvo siūloma krašto apsaugos ar vidaus reikalų sistemos darbuotojams, planuojantiems dirbti švietimo įstaigoje, programos „Renkuosi mokyti" dalyviams, mokyklose dirbantiems ne pedagoginiams darbuotojams, kurie yra įgiję gamtos, tiksliųjų mokslų sričių ar inžinerinį išsilavinimą.

Atranka į studijas bus vykdoma ir kitąmet, ir 2020 metais.

Be to, ŠMM pakeitė reikalavimus ugdymo įstaigose dirbantiems mokytojams, kurie turėdami kompetencijų, galės mokyti ir kito ugdymo srities dalyko, jei turi bent 40 proc. konkrečios dalykinės specializacijos modulio kreditų arba tą dalyką studijuoja.

Pertvarkant ir stiprinant pedagogų rengimą, šalyje kuriami trys nacionaliniai pedagogų rengimo centrai, kurie veiks Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir Šiaulių universitetuose.

Švietimo ir mokslo ministerijos inf.