Lietuviai vis dažniau renkasi kalakutų mėsą

Amerikietiškas modelis

Didžiausi kalakutienos tiekėjai į Lietuvos ir visų Baltijos šalių rinką – Marijampolės uždaroji akcinė bendrovė „Arvi kalakutai“. 2004 metais įsteigta įmonė neabejotinai prisidėjo prie to, kad kalakutienos vartojimas nuo to laiko iki šių dienų Lietuvoje išaugtų net trylika kartų! Prieš kiek daugiau nei dešimt metų vienas Lietuvos gyventojas suvartodavo tik po 200 g kalakutienos per metus, 2014-aisiais – jau 2 kg, o pernai – 2,6 kg per metus.

Kaip pasakojo „Arvi kalakutai“ rinkodaros vadovė Marija Jasiūnaitė, kalakutiena yra kokybiška ir sveika mėsa, o pagrindinis įmonės tikslas – siekti kuo geresnės kokybės, kad ant klientų stalų patektų tik sveika ir skani mėsa. Todėl „Arvi kalakutai“ atstovai stengiasi, kad paukščių skerdimo ir mėsos perdirbimo technologija atitiktų aukščiausius Europos Sąjungos reikalavimus, rūpinasi, jog kalakutai augtų tokiomis sąlygomis, kokių neturi jokie kiti gyvūnai nei Lietuvoje, nei daugelyje pasaulio šalių.

Kalakutienos kokybę padeda užtikrinti bendradarbiavimas su ūkininkais Irmantu Grigu bei Vytautu Ilevičiumi. Jų ūkiuose augantiems paukščiams sudarytos išties karališkos sąlygos. Anot I. Grigo, tokias sąlygas kalakutams sudaryti tiesiog būtina, nes jie – labai lepūs ir išrankūs paukščiai.

Kalakutų auginimo subtilybių ūkininkas mokėsi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ten jis ir sužinojo, kad geriausiai šie paukščiai auga vaikščiodami laisvi ant natūralių pjuvenų, kvėpuodami grynu oru. Tokiose specialiai pritaikytose fermose auga ir Marijampolės kalakutai. Fermos kompiuterizuotos, paukščiai nuolatos stebimi, žiūrima, ar jiems nėra per šalta, ar tinkama ventiliacija, ar laiku tiekiamas pašaras. Iš viso I. Grigas per metus užaugina apie 300 tūkst. kalakutų.

Mėsa tinka ir musulmonams

Siekiant, kad kalakutiena būtų kuo skanesnė, būtina, jog paukščiai nepatirtų įtampos. Dėl šios priežasties kalakutai auginami vos 15 km nuo skerdyklos, todėl vežami jie nespėja pajusti streso. Jų fermos pastatytos ekologiškoje aplinkoje, aplink nėra nei pramonės, nei automagistralių. Patelės paprastai skerdžiamos 15, o patinai – 22 savaičių. Užauginti patinai sveria maždaug 20 kg.

„Visa mūsų kalakutiena yra „Halal" kokybės. Tai – specialus mėsos skerdimo būdas, kuris patvirtina, jog mūsų produkcija yra tinkama vartoti ir musulmonams. Bendrovė yra pasamdžiusi darbuotoją musulmoną, kuris prieš paukščio skerdimą atlieka tam tikras apeigas“, – įdomią detalę atskleidė M. Jasiūnaitė.

Kalakutienos poreikis didėja

Augant kalakutienos poreikiui, nuo gegužės mėnesio pradžios bendrovė pradėjo tiesiogiai bendradarbiauti su prekybos tinklo „Aibė“ aljansu.

Pasak „Arvi kalakutai“ vadovo Martyno Urbaičio, ši partnerystė leis priartinti kalakutieną ir jos gaminius prie vartotojų visoje Lietuvoje. Įmonės produkcija pasieks daugiau nei 250 parduotuvių. Tad nuo šiol kalakutieną jau galima rasti ne tik didžiuose prekybos centruose bei penkiolikoje šalyje esančių firminių įmonės parduotuvių, bet ir kiekvienoje net ir mažesnės gyvenvietės „Aibės" parduotuvėje.

„Norėjome būti kuo arčiau kiekvieno kliento ir suteikti pirkėjams progą įsigyti vertingiausią mėsą iš profesionalų rankų“, – teigė didžiausios specializuotos Baltijos šalyse kalakutų skerdimo ir mėsos perdirbimo įmonės „Arvi kalakutai" vadovas M. Urbaitis.

O pasiūlyti „Arvi kalakutai" savo klientams turi išties daug ką. Skaičiuojama, kad šios įmonės asortimentą sudaro daugiau nei 100 gaminių. Klientai kviečiami įsigyti įvairios produkcijos: nuo plataus asortimento šviežios mėsos gaminių, įvairių natūraliai rūkytų produktų iki „Grill“ kalakutienos. Paruošti kepti ant laužo produktai tarp pirkėjų ypač populiarūs vasaros sezono metu. Iš „Grill“ linijos produktų neseniai gamintojai vartotojams pasiūlė naujieną: marinuotą kalakutienos šašlyką rausvame kanapių sėklų marinate ir žaliųjų citrinų bei žolelių marinate.

Beje, daugiau informacijos apie šios įmonės gaminamus produktus ir netgi kalakutienos patiekalų receptų galima rasti „Arvi kalakutai“ interneto svetainėje www.arvikalakutai.lt.

„Kalakutiena iš visų mėsos rūšių yra vertingiausia savo maistine verte. Tai – lengvai virškinama dietinė mėsa, kurioje yra mažai cholesterolio. Iš visų mėsos rūšių ji mažiausiai alergizuojanti, ypač tinka savo figūrą prižiūrintiems žmonėms. Pavyzdžiui, standartinėje 250 gramų kalakutienos šašlyko porcijoje yra maždaug 300 kalorijų, o tokiame pačiame kiaulienos šašlyko kiekyje kalorijų yra gerokai daugiau – maždaug 700“, – pasakojo „Arvi kalakutai“ rinkodaros vadovė M. Jasiūnaitė.

Tikėtina, kad Lietuvos gyventojai ateityje dar labiau pamėgs kalakutieną ir taip dar didesnį dėmesį skirs sveikai mitybai bei sveikai gyvensenai.

Ričardo Pasiliausko nuotr.