Kviečiu į #SWITCH! – didžiausią technologijų šventę!

Pakalbėkime apie švietimą. Ne apie aukštojo mokslo aukštąsias reformas, ne apie edukologijos gaires ar kitus švietimo ekspertų burtažodžius. Ne, pakalbėkim apie tokį paprastą, bet kartu ir esminį dalyką kaip technologinis švietimas. Tai, kas Vilniuje ar Kaune atrodo ranka pasiekiama, dažnam regione gyvenančiam vaikui atrodo kaip nepasiekiama tolybė.

Taip būti neturėtų. Kiekvienas Lietuvos vaikas, nepaisant to, kur jis begyventų, turi turėti vienodą šansą mokytis naujausių technologijų, susipažinti su skaitmeninio pasaulio teikiamomis galimybėmis. Šiame technologijų amžiuje nuo to labai priklauso, kaip klostytis mūsų jaunosios kartos ateitis. Technologinės žinios lemia, kokius darbus jie dirbs, kokius pinigus uždirbs sau ir savo šeimai. Taip pat – kaip prisidės prie savo regiono, savo šalies judėjimo į priekį.

Tūkstančiai gerų darbo vietų

Kompiuteriai, programavimas ir kitos informacinės technologijos vis labiau veržiasi į mūsų gyvenimus. ELP grupėje Europos Parlamente atvirai kalbamės, kad šiais laikais gebėjimas valdyti technologijas yra gero išsilavinimo pagrindas. Darbo rinkos poreikis IT specialistams muša visus rekordus. Jau dabar trūksta programuotojų, dizainerių, analitikų ir kitų kasdien su technologiniais sprendimais dirbančių specialistų. Norite, kad Jūsų atžala gautų tikrai perspektyvią ir daug žadančią profesiją? Jau mokyklos suole raginkite rinktis tiksliuosius mokslus.

Technologinis švietimas – nuo pat mažumės

Ko reikėtų imtis, kad technologijose vaikai tobulėtų ne tik užsiimdami savišvieta, žaisdami kompiuterinius žaidimus ar mėgėjiškai programuodami? Ką daryti, kad technologinis švietimas būtų kiekvienam vaikui prieinamas nuo pat mažens? Turime imtis esminių žingsnių – rankdarbių ar dailyraščio pamokas turime keisti programavimo pamokomis. Kai kam tokia mintimi gali atrodyti šventvagiška. Bet aš siūlau atmerkti plačiai akis. Turime suvokti, kad šiandieniame pasaulyje mes savo vaikams suteiksime geresnio gyvenimo galimybę, jei išmokysime laisvai nardyti technologijose, o ne dailiai išvedžioti raides popieriuje.

Investuotojams reikia žmonių, kurie turi specifinių įgūdžių, technologijų supratimą. Kalbos, socialiniai įgūdžiai ir toliau bus labai svarbūs, tačiau be technologijų įgūdžių kuo toliau, tuo sunkiau bus surasti gerai apmokamą darbą.

Technologinio švietimo pamokos turėtų vaikams prasidėti jau pirmoje klasėje. Jų metu vaikai turėtų būti mokomi modeliuoti interneto puslapių dizainus, kurti mobiliąsias programėles, analizuoti informaciją ir kitų šiuolaikiško IT pagrindų. Šie įgūdžiai, net ir netampant IT specialistu, praverstų jaunajai kartai kuriant savo ateitį. Idėja paprasta, tačiau kažko vis pritrūksta, kad Lietuvoje ji būtų įgyvendinta.

#SWITCH! – technologinis švietimas šiandien

Jaunajai kartai pažinti begalinį technologijų pasaulį reikia čia ir dabar. Būtent todėl jau ketvirtus metus iš eilės su komanda organizuoju didžiausią Baltijos šalyse moderniųjų technologijų bei verslumo renginį #SWITCH! Atvirą visiems, leidžiantį net iš toliausių Lietuvos kampų atvykstančiam jaunimui pačiupinėti naujausias technologijas ir pabendrauti su sėkmingiausiais šios srities atstovais.

Šiemet tradiciškai jaunimui skirta renginio programa bus nemokama. Laukiami visi – mokiniai, studentai, mokytojai, švietimo darbuotojai, nes šiemet ir vėl bus gausu įkvepiančių sėkmės istorijų, technologinių naujovių, nepamirštamų patirčių.

Atvažiuokite į #SWITCH! ir semkitės naujoves bei žinias saujomis. Juk jeigu turi žinių ir pasitikėjimo, kuri ateitį ne tik sau – visa valstybė juda į priekį. Žinau, kad mūsų jaunimas tikrai sugeba, veikia, kuria. Laikas stiprinti savo žinias technologijų srityje visos Lietuvos jauniems žmonėms.

Kodėl verta rinktis IT specialybes?

• IT – labiausiai besiplečianti darbo rinkos sritis.

• Prognozuojama, kad artimiausiais metais Lietuvos trūks net 10 tūkstančių IT specialistų.

• Valstybės finansuojamų IT specialybių vietų universitetuose padvigubėjo.

• IT specialistai – vieni geriausiai apmokamų darbuotojų.

Be jaunimui skirtos įkvepiančios #SWITCH! 2018 programos, Jūsų laukia:

• #SWITCH! Technologijų mugė – 3D spausdintuvai, įvairūs simuliatoriai, dronai, robotai ir kitos naujausios technologijos, kurias galės išbandyti visi norintys.

•#SWITCH! Mokslo mugėje universitetų, kolegijų, profesinių mokyklų ir neformaliojo ugdymo atstovai iš visos Lietuvos pristatys su technologijomis ar verslumu susijusias studijų programas.

•#SWITCH! Švietimas – mokytojams, verslo įmonių vadovams, švietimo bendruomenėms apie valstybės ir verslo investicijos ugdant perspektyvius darbuotojus skaitmeniniame amžiuje.