Neatsargumo kaina – gyvybė  

19.30 val. pranešta, kad Valpainių kaime, tvenkinyje, skęsta du žmonės. Į nelaimės vietą išskubėjo Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai. Jiems atvykus, vandens paviršiuje žmonių nesimatė, jie jau buvo panirę. Nuskendusiųjų kūnus ugniagesiai rado už trijų m nuo kranto. 1972 m. gimusiems sutuoktiniams medikai konstatavo mirtį.

Pasak Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiojo specialisto Stasio Kvietkaus, sutuoktinių pora maudėsi tvenkinyje prie savo namų. Jį buvo išsikasę patys. „Dažniausia nelaimių vandenyje priežastis, kad žmonės neįvertina rizikų, taip pat savo jėgų ir galimybių. Svarbu maudymuisi pasirinkti ir saugią vietą. Jeigu žmonės išsikasa tvenkinius, turėtų įsirengti ir saugią vietą maudytis – kad nebūtų statūs krantai ir gilu. Nelaimės dažnai įvyksta ir pavartojus alkoholio," – sakė jis.

Iš viso šiemet ugniagesiai ištraukė 48 skenduolius (pernai per tą patį laikotarpį – 39), iš jų 2 vaikus, bei išgelbėjo 21 gyventoją. Daugiausia skenduolių iš vandens telkinių ištraukta Kauno (10), Vilniaus (9), Šiaulių (7), Klaipėdos (5) ir Tauragės (5) apskrityse.

Kad neįvyktų skaudi nelaimė, ugniagesiai gelbėtojai dar kartą įspėja – būkite atsargūs prie vandens telkinių: nesimaudykite nežinomose, nuošaliose vietose, nestovėkite ir nežaiskite ten, kur galima netikėtai įkristi į vandenį. Nesimaudykite pavalgę ar apsvaigę nuo alkoholio. Nenerkite staiga į vandenį, jeigu ilgai buvote saulėkaitoje. Per staigūs temperatūros pokyčiai sutraukia raumenis, gali sustoti kvėpavimas. Neplaukite per toli nuo kranto, ypač už plūdurų, nes pervertinę savo jėgas galite nesugebėti parplaukti į krantą. Taip pat neplaukiokite ant pripučiamų čiužinių, padangų kamerų, savadarbių plaustų ar kitų priemonių. Draudžiama maudytis karjeruose, kanaluose, priešgaisriniuose rezervuaruose, kūdrose, kur nėra įrengta paplūdimių ir kur nebudi gelbėtojai. Neišdykaukite valtyje, nes valtis gali apvirsti. Prižiūrėkite savo vaikus, kad jie nebristų į vandenį vieni, be suaugusiųjų priežiūros. Pamatę skęstantį žmogų, kvieskite gelbėjimo tarnybas skubiuoju pagalbos telefonu 112.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento inf.