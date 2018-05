Automobiliai nebebus automatiškai išregistruojami

Gegužės 20-ą keičiasi transporto priemonių išregistravimo tvarka. Nuo šiol sustabdžius automobilio registraciją dėl negaliojančios techninės apžiūros ar draudimo ir per 180 dienų to nesutvarkius, jis nebebus automatiškai išregistruojamas. Iš naujo atlikus techninę apžiūrą ar apdraudus automobilį, jo leidimas dalyvauti eisme bus atnaujintas be jokio papildomo mokesčio ir pakartotinių registracijos procedūrų.