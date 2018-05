Reali daugiabučio renovacija – Vaižganto g. 8, Utenoje

Viskas prasideda nuo gyventojų pritarimo

Daugiabutis Vaižganto g. 8, Utenoje, yra pastatytas prieš 50 metų. Keturių laiptinių, plytinis, tipinis penkių aukštų namas Vyturių mikrorajone, kaip ir daugelis kitų, yra energiškai neefektyvus. Todėl namo administratorius UAB Utenos butų ūkis 2016 metų pavasarį vykdė preliminarią gyventojų apklausą, ar jie pageidauja renovuoti savo daugiabutį. „Vykdant preliminarią apklausą gyventojų klausiama tik bendros nuomonės, ar jie pageidauja, kad būtų parengtas investicinis projektas (IP), kuriame detaliai atsispindės, kokius darbus reikia atlikti ir kiek maksimaliai renovacija kiekvienam butui kainuos", – sakė administruojančios įmonės statinių priežiūros inžinierius Saulius Virvytis. Jo teigimu, po gyventojų pritarimo buvo paruoštas IP pagal tuo metu galiojusias medžiagų ir darbų kainas. IP buvo paruoštas 2016 metų spalio mėnesį ir pristatytas gyventojams. Namo modernizacijai pagal Programą, kad būtų pasiektas minimalus C energetinės klasės naudingumas, buvo paskaičiuota sąmata statybos darbams 484 430,42 Eur, bendra renovacijos vertė 535 226,67 Eur. „Labai svarbu tai, kad suma, nurodyta IP, vėliau negali didėti, paprastai paskelbus viešuosius pirkimus rangos ir projektavimo darbams nupirkti dėl laisvosios rinkos ir konkurencijos tik sumažėja", – sakė S. Virvytis. Pasak jo, šis projektas buvo pristatytas gyventojams. Paaiškėjo visos maksimalios kainos kiekvienam butui, nes ir jos skiriasi. Tai – natūralu, jeigu viename bute langai jau pakeiti į plastikinius, šiam butui modernizacijos kaina už 1 kv. m bus mažesnė. Taigi 2017 m. balandžio 25 dieną įvyko balsavimas raštu, kuriame renovacijai 33 gyventojai pritarė ir 12 nepritarė. Po pritarimo buvo kreiptasis į finansuotoją, kuris finansuos visus renovacijos darbus. Gavus jį pradėti viešieji pirkimai projektavimo ir statybos darbams pagal gyventojams pateiktą ir pritartą IP.

Projektavimo ir rangos darbai

„Visi renovacijos projektavimo ir rangos darbai yra perkami vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu", – sakė UAB Utenos butų ūkio inžinierius. Jo teigimu, per viešuosius pirkimus niekas ir niekaip negali lemti generalinio rangovo – laimi pasiūlęs mažiausią kainą visiems numatytiems darbams atlikti. Generalinis rangovas, pasiūlęs už 355 897,54 Eur atlikti visus projektavimo ir rangos darbus, laimėjo pirkimus. Galutinė kaina daugiau kaip 30 proc. mažesnė, nei buvo paskaičiuota IP. 2017 m. birželio 19 dieną buvo pasirašyta sutartis, pagal kurią visi darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių. Kai kurie gyventojai tikėjosi, kad darbai prasidės dar vasaros pabaigoje arba rudenį, tačiau jie prasideda tik dabar. Jau matyti aplink namą apjuosta tvora ir pradėtos sandėliuoti medžiagos. „Ilgai užtruko projektavimo darbai, todėl leidimas renovacijai gautas tik 2018 m. sausio 23 dieną", – sakė S. Virvytis. Jo teigimu, natūralu, kad per du mėnesius visi renovacijos darbai nebus atlikti, todėl sutartyje yra numatyta išlyga, kad ją galima pratęsti du kartus po šešis mėnesius.

Pasak generalinio rangovo atstovo Gintauto Šato, projektavimo darbai užsitęsė dėl projekto ekspertizės ir derinimo su užsakovu. O gavus leidimą vykdyti statybos rangos darbus, tuo metu buvo netinkamos klimatinės sąlygos jiems atlikti pagal darbų atlikimo technologiją, todėl darbai prasideda tik dabar. „Matome, kad darbų atlikti nespėsime ir pagrindinę sutartį prašysime pratęsti šešių mėnesių laikotarpiui. Darbus planuojame baigti 2018 m. gruodžio mėnesį", – pabrėžė G. Šatas. Pasak jo, pirmiausia statybos rangos darbai yra pradėti nuo butų langų, kurie šiuo metu jau gaminami. Bus vykdomi ir cokolio šiltinimo darbai (numatoma baigti iki 2018 m. rugsėjo mėnesio), stogo šiltinimo darbai, parapetų pakėlimas (iki 2018 m. rugpjūčio mėnesio). „Artimiausiu metu pradėsime fasado šiltinimo bei balkonų stiklinimo darbus (iki 2018 m. rugsėjo mėnesio), šildymo sistemos modernizavimo darbus (iki 2018 m. rugsėjo mėnesio)", – sakė gen. rangovo atstovas. Vėliau, jo teigimu, bus atlikti ir visi likę darbai, kurie numatyti projekte.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo