Renovacijos penkmetis! Kaip keitėsi skaičiai, kokybė ir gyventojų pasitikėjimas

Renovacijos skaičiai

Per paskutinius penkerius metus Programa pasiekė akivaizdų progresą. Tai rodo ne tik gerokai išaugusios renovacijos apimtys, bet ir pasikeitęs visuomenės požiūris į renovaciją. Nuo 2013 metų jau yra atnaujinta beveik 2 000 daugiabučių namų, o juose gyvena apie 55 tūkst. šeimų. „Daugiabučiai atnaujinami beveik visuose Lietuvos miestuose. Tokiu būdu gyventojai mato ir patys gali įvertinti, ką reiškia modernizuotas namas“, – sakė VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) direktorius Valius Serbenta. Jo teigimu, renovacijos lyderiai yra didieji Lietuvos miestai. Vilniuje jau atnaujinti 163 namai, Kaune – 157, Klaipėdoje – 117. Natūralu, kad didžiausias modernizuotų daugiabučių namų kiekis yra didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Reikia įvertinti, kad bendras šių trijų miestų pastatų skaičius sudaro apie pusę visų atnaujintinų pastatų visoje Lietuvoje.

Iš mažesnių savivaldybių Programos skaičiais gali pasidžiaugti Druskininkai, kur jau atnaujinti 83 namai. Jonavoje – 65, Palangoje – 59 namai. „Renovacijos lyderė nuo pirmų metų, žinoma, yra Ignalinos savivaldybė, kur baigiami atnaujinti visi daugiabučiai“, – akcentavo V. Serbenta. Jo teigimu, tikimasi, kad iki šių metų vidurio Ignalinoje neliks nė vieno neatnaujinto namo.

Gyventojų nuomonė ir kokybės užtikrinimas

„2011 metais atlikome visuomenės nuomonės tyrimą. Tokiu Programos proveržiu tikėjo tik šiek tiek daugiau kaip 5 proc. gyventojų", – prisiminė BETA direktorius. V. Serbentos teigimu, sėkmingas darbas davė savo vaisių ir praėjusių metų pabaigoje atliktas visuomenės nuomonės tyrimas parodė, kad Programą palaikė jau daugiau kaip 50 proc. gyventojų. Skaičiai išties džiugina, ir vis daugiau Lietuvos žmonių įsitikina modernizacijos nauda.

Didelis dėmesys yra skiriamas modernizacijos kokybei užtikrinti. Galima atnaujinti 10 daugiabučių labai kokybiškai, tačiau mažai kas apie tai kalbės, ir užtenka vos viename name rangovams suklysti – apie tai žino visas miestas. „Kiekvienais metais BETA specialistai apsilanko daugiau kaip po 1 000 kartų ten, kur vyksta renovacijos darbai. Šie apsilankymai prisideda prie geresnių kokybinių rezultatų. Praėjusiais metais pažeidimų, vadinamojo broko, tarp atliktų darbų, kurie lemtų energinio efektyvumo rezultatus, nebuvo nustatyta", – sakė V. Serbenta. Be to, anot jo, buvo pakeistas įstatymas, kuriame įdėta keletas priemonių, kad darbų kokybę būtų galima pagerinti. Tai konkrečiai apibrėžtos administratorių ir investicinių planų rengėjų pareigos, taip pat techninių prižiūrėtojų atsakomybė. Žinoma, ir organizacijos, kurios dalyvauja renovacijos procese, įgauna daugiau patirties ir žinių dėl vykdomų mokymų, seminarų bei kitų kvalifikaciją keliančių priemonių. Galima sakyti, kad su kiekvienais metais kokybė vis gerėja ir nusiskundimų vis mažiau. „Apskritai kalbant – priežiūrai ir kokybės užtikrinimui ribų nėra ir tobulėti bei pasitempti visuomet įmanoma“, – sakė BETA vadovas.

Nuo 2013 metų modernizuojant daugiabučius buvo investuota daugiau nei 500 mln. eurų ir net šiuo metu yra atnaujinama daugiau kaip 500 pastatų. Pagal pasirašytas sutartis į jų atnaujinimą investuojama dar 130 mln. eurų. Taigi, per pastaruosius kelerius metus į daugiabučių namų renovaciją investuota maždaug apie 650 mln. eurų. BETA duomenimis, renovacijos procese dalyvauja beveik 300 rangovinių, inžinerinių, techninę priežiūrą atliekančių įmonių. Sukuriamos darbo vietos, mažinamas nedarbas, kas daro didelę įtaką šalies ekonomikai, darbo rinkai ir t. t.

Autoriaus nuotr.

