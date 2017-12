Svarbi informacija: šventiniai grafikai

ŠVENTINĖMIS DIENOMIS ŠV. MIŠIOS BUS AUKOJAMOS

Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijoje – 24 d. 12.30 val.; 25 d. 11 val.; 26 d. 12.30 val.

Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijoje – 24 d. 13 val.; 25 d. 13 val.

Daugailių Šv. Antano Paduviečio parapijoje – 24 d. 12 val.; 25 d. 8 val.

Daunorių Švč. Jėzaus Širdies parapija – 24 d. 14 val.; 25 d. 12 val.

Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje – 24 d. 19 val.; 25 d. 10 val.

Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje – 24 d. 16 val.; 25 d. 8 val.

Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje – 24 d. 17 val.; 25 d. 12 val.

Leliūnų Šv. Juozapo parapijoje – 24 d. 11 val., 20 val.; 25 d. 11 val.; 26 d. 11 val.

Pakalnių Švč. Trejybės parapijoje – 24 d. 9 val., 18 val.; 25 d. 9 val.; 26 d. 9 val.

Radeikių koplyčioje – 25 d. 13 val.

Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje – 24 d. 22 val.; 25 d. 8 val.

Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos, Taikos karalienės, parapijoje – 24 d. 11 val.; 25 d. 7 val.; 26 d. 11 val.

Sudeikių Švč. Mergelės Marijos parapijoje – 24 d. 9.30 val.; 25 d. 9 val.; 26 d. 9.30 val.

Tauragnų Šv. Jurgio parapijoje – 24 d. 11 val.; 25 d. 11 val.; 26 d. 11 val.

Utenos Dievo Apvaizdos parapijoje – 24 d. 7.30 val., 9 val., 11 val., 21 val.; 25 d. 8.30 val., 11 val.; 26 d. 11 val.

Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijoje – 24 d. 7 val., 9 val., 11 val., 18 val., 22 val.; 25 d. – 9 val., 11 val., 18 val.; 26 d. – 9 val., 11 val.

Užpalių Švč. Trejybės parapijoje – 24 d. 11 val.; 25 d. 9 val.; 26 d. 11 val.

Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje – 24 d. 10 val., 25 d. 10 val.

Vyžuonų Šv. Jurgio parapijoje – 24 d. 11 val.; 25 d. 9 val.; 26 d. 11 val.

TOLIMOJO SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ AUTOBUSŲ EISMAS ŠVENČIŲ METU:

gruodžio 22 d. (penktadienį) – penktadienio tvarkaraščiu;

gruodžio 23 d. (šeštadienį) – šeštadienio tvarkaraščiu;

gruodžio 24 d. (sekmadienį) – sekmadienio tvarkaraščiu (be papildomų reisų, numatytų sekmadieniais);

gruodžio 25 d. (pirmadienį) – sekmadienio tvarkaraščiu (be papildomų reisų, numatytų sekmadieniais);

gruodžio 26 d. (antradienį) – sekmadienio tvarkaraščiu;

gruodžio 27 d. (trečiadienį) – pirmadienio tvarkaraščiu;

gruodžio 29 d. (penktadienį) – penktadienio tvarkaraščiu;

gruodžio 30 d. (šeštadienį) – šeštadienio tvarkaraščiu;

gruodžio 31 d. (sekmadienį) – sekmadienio tvarkaraščiu (be papildomų reisų, numatytų sekmadieniais);

sausio 1 d. (pirmadienį) – sekmadienio tvarkaraščiu;

sausio 2 d. (antradienį) – pirmadienio tvarkaraščiu.

2018 m. sausio 1 d. nebus vykdomi maršrutai:

1. Utena–Klaipėda (išvykimas iš Utenos AS 6.00 val.);

2. Utena–Zarasai (išvykimas iš Utenos AS 6.40 val.).

VIETINIO SUSISIEKIMO (PRIEMIESČIO) MARŠRUTŲ AUTOBUSŲ EISMAS ŠVENČIŲ METU:

2018 m. sausio 1 d. (pirmadienį) priemiesčio maršrutais autobusai kursuos sekmadienio tvarkaraščiu.

VIETINIO SUSISIEKIMO (MIESTO) MARŠRUTŲ AUTOBUSŲ EISMAS ŠVENČIŲ METU:

2018 m. sausio 1 d. nekursuos autobusai maršrutu

Nr.4 Aukštakalnis–Pramonės rajonas

nuo 5 val. 28 min. iki 9 val. 8 min.

UAB Utenos autobusų parko inf.

PRIEŠŠVENTINIS IR ŠVENTINIS PARDUOTUVIŲ DARBO LAIKAS



UAB „Utenos prekyba“

Kūčių dieną UAB „Utenos prekyba" PC „Aukštakalnis", „Rašė" ir „Santaka" dirbs 8–20 val. PC „Vyturiai" 7–20 val., parduotuvė „Žibutė" – 8–19 val. Pirmą šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25-ą, visi prekybos centrai dirbs 9–21 val., o parduotuvė „Žibutė" 9–19 val.

Antrą šv. Kalėdų dieną, gruodžio 26-ą, „Aukštakalnis", „Rašė", „Vyturiai" ir „Santaka" dirbs 8–22 val., o parduotuvė „Žibutė" – 8–21 val.

Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31 d., PC „Aukštakalnis", „Rašė" ir „Santaka"dirbs 8–21 val. PC „Vyturiai" 7–21 val., parduotuvė „Žibutė" dirbs 8–19 val.

Pirmą Naujųjų metų dieną pagrindinės „Utenos prekybos" parduotuvės duris atvers 10 val., o darbą baigs įprastu laiku (22 val.), tik parduotuvė „Žibutė" dirbs iki 21 val.

Parduotuvės Vyžuonų ir Molėtų gatvėse dirbs tik gruodžio 26 dieną 9–15 val. Visas kitas dienas (gruodžio 24, 25, 31 d. ir sausio 1 d.) bus uždarytos.

PC „Maxima“

Kūčių dieną visos šalies „Maximos" parduotuvės (taip pat ir Utenoje) dirbs iki 17 val. – 2 val. trumpiau nei praėjusiais metais.

Pirmą šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25-ą, Aušros g. 78 ir J. Basanavičiaus g. 3, Utenoje, veikiančios „Maximos" parduotuvės duris pirkėjams atvers 10 val., o darbą užbaigs 20 val.

Gruodžio 26-ą, antrą šv. Kalėdų dieną, parduotuvių darbas prasidės 9 val. ir tęsis iki įprastos darbo pabaigos.

Naujųjų metų išvakarėse pirkėjai bus laukiami iki 21 val. Pirmą Naujųjų metų dieną parduotuvės duris atvers 12 val. ir dirbs iki 21 val.

PC „Lidl“

Bendrovė „Lidl Lietuva" „Utenos dienai" pranešė, kad šventiniu laikotarpiu – pirmą šv. Kalėdų dieną bei Naujųjų metų dieną – visos „Lidl" parduotuvės nedirbs, o kitomis šventinėmis dienomis pirkėjus aptarnaus trumpiau, nei yra įprasta.

„Utenos dienos“ inf.