Utenos rajono savivaldybės meras A. Katinas parašė laišką Bono

Netikėta Bono investicija Utenoje neliko be Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino dėmesio. Meras kreipiasi į U2 lyderį laišku, kuriame rašo:

„Gerbiamas pone Paul David Hewson,

Pirmiausia leiskite pasveikinti Jus ir visus U2 grupės narius, 24-siuose MTV Europos muzikos apdovanojimuose gavusius Pasaulio ikonų titulą. Nuoširdžiai tuo džiaugiamės.

Žinia apie tai, kad Jūs esate investavęs į prekybos centrą Utenoje mums buvo netikėta, bet maloni ir džiuginanti. Bono ir Lietuva? Bono ir Utena? Retas kuris Utenos gyventojas būtų galėjęs pasvajoti apie tokias garsios roko muzikos žvaigždės ir jo gimtojo miesto sąsajas.

Utena yra pramonės miestas Rytų Lietuvoje. Kartu esam turistų pamėgtas ežerų, upių ir miškų kraštas. Utena – vienas seniausių Lietuvos miestų, šiemet atšventęs 756-ąjį gimtadienį. Pasaulyje garsėjam savo kraštovaizdžiu, kuris 2014 m. yra pripažintas vienu geriausių kraštovaizdžio tvarkymo pavyzdžiu Europoje. Tarptautiniame Jungtinių Tautų globojamame bendruomenių konkurse „The LivCom Awards", 2013 m. vykusiame Pietų Kinijoje, laimėjome aukso apdovanojimą, nurungę ne vieną dešimtį pasaulio miestų. Esame ir laimės miestas, kurio herbe puikuojasi laimę simbolizuojanti pasaga. Bet ne tik todėl. Pasauliniame socialiniame projekte „Happy barometer" 2013 m. uteniškiai patys savo miestą išrinko laimingiausiu Lietuvoje.

Kai tik žinia apie Jūsų investiciją Utenoje apskriejo pasaulį, netrukome sulaukti pasiūlymų keisti miesto pavadinimą iš Utena į U2tena. Tai, žinoma, gražūs pajuokavimai. Bet žinant, kad Jūsų grupės ir mūsų miesto pavadinimai prasideda iš tos pačios raidės, kodėl nepagalvojus apie glaudesnį bendradarbiavimą? Draugystė ir bendradarbiavimas su Jumis tikrai padėtų sukurti naujus Utenos veido bruožus ir nušviestų miestą naujomis spalvomis. Taip būtų įtvirtintas Utenos išskirtinumas ir išsaugota jos tapatybė globalėjančiame pasaulyje.

Tikiuosi, kad tokia viešnagė būtų naudinga ir Jums – ne tik kaip potencialiam investuotojui, bet ir kaip meno pasaulio garsenybei, parodžiusiai dėmesį nedideliam Lietuvos miestui bei jo žmonėms.

Drįstu į Jus kreiptis, kviesdamas atvykti į Uteną susipažinti su miestu ir uteniškiais. Be to, tai būtų puiki proga gilinti tolesnio bendradarbiavimo idėjas. Net neabejoju, kad tarp mūsų užsimegs glaudus ryšys, nes uteniškiai – draugiški, nuoširdūs ir labai svetingi žmonės. Jūsų atvykimas būtų garbė ir pasididžiavimas ne tik mums, bet ir visai Lietuvai.

Pagarbiai – Alvydas Katinas,

Utenos rajono savivaldybės meras,

Lietuvos rašytojų sąjungos narys,

poetas“

Dear Mr Hewson,

First of all, I would like to congratulate you and all the members of U2 on winning the Global Icon Award at the 24th MTV Europe Music Awards. Well done.

Just a week or two ago, the people of Utena learned that you have been an investor in a shopping centre here for some years. It was a surprise, but very much a pleasant one. Bono and Lithuania? Bono and Utena? Didnʼt see that one coming. Iʼm pretty sure that nobody here in Utena would have guessed that there was a connection between you and our hometown.

Let me tell you a bit about Utena, in one paragraph. We are an industrial city in eastern Lithuania, surrounded by rolling hills, forests, rivers and lakes. Utena is one of the oldest cities in Lithuania; this year, we celebrated the cityʼs 756th birthday. Like U2, Utena has won its fair share of awards and global recognition. In 2014, the city was recognised as one of the best examples of landscape management in Europe. In a UN-sponsored competition, The International Awards for Liveable Communities (The LivCom Awards), held in 2013 in China, Utena won the Gold award and was recognised as the best in its population category. Like the Irish, we too have a certain amount of luck: our cityʼs coat of arms features a lucky horseshoe. But itʼs not just about luck. The Happiness Barometer social project in 2013 showed that the residents of Utena were the happiest in Lithuania.

As soon as the news came out about your investment here in Utena, we started hearing suggestions about changing the cityʼs name from Utena to U2ena. But all joking aside, why not think about working together?

I would like to take this opportunity to invite you to visit Utena and see for yourself the city and its residents. It would be a great opportunity to think about cooperating more closely. We know our city is attractive, but working with you would help us move the city forward, shining a fresh light on the city. In an ever-globalising world, we want Utena to be open to the world, and we want to make Utena stand out in that world.

And I expect that a visit would be useful to you, too; not just to check up on your investment and perhaps to see other opportunities, but also as a well-known figure in the world of music, showing attention to, letʼs just be honest and admit it, a small, out-of-the-way Lithuanian city and its people.

I am sure that we would hit it off right away, because the people of Utena are friendly, sincere and extraordinarily hospitable people. Your visit would be an honour and a source of pride not only for us, but for all of Lithuania.

Kind regards,

Alvydas Katinas,

Mayor of the Utena District Municipality,

member of the Lithuanian Writers Union,

poet