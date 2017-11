Gyventojai dosniai parėmė Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo parapiją

„Gyventojai įvairias organizacijas kasmet gali paremti skirdami 2 proc., o partijas – 1 proc. sumokėto pajamų mokesčio. Šiais metais Utenos apskrityje įvairiems paramos gavėjams per 21 tūkst. gyventojų paskyrė per 492 tūkst. eurų. Palyginimui pernai 23 tūkst. gyventojų paskyrė 513 tūkst. eurų“, – akcentavo Panevėžio apskrities VMI Mokestinių prievolių departamento direktorius Darius Kučinskas.

Utenos rajone įvairioms organizacijoms ir partijoms paramą paskyrė per 4 tūkst. gyventojų – šiais metais paramos gavėjams skirta per 212 tūkst. eurų. Anykščių rajone per 2 tūkst. gyventojų paramai skyrė 76 tūkst. eurų. Ignalinos rajone beveik 2 tūkst. gyventojų organizacijas ir partijas parėmė 59 tūkst. eurų. 1,8 tūkst. Molėtų rajono gyventojų paramai paskyrė 61 tūkst. eurų. Visagino rajono savivaldybėje beveik 3 tūkst. gyventojų skyrė beveik 107 tūkst. eurų, o Zarasų rajone 1,4 tūkst. gyventojų paramai skyrė 49 tūkst. eurų.

Gyventojai partijas gali paremti skirdami iki 1 proc. sumokėto pajamų mokesčio. Partijoms šiais metais 2,2 tūkst. Utenos apskrities gyventojų skyrė per 27 tūkst. eurų (pernai 31 tūkst. eurų).

Paramos gavėjų, galinčių sulaukti papildomų įplaukų, gali padaugėti, jei paramos prašymus pildę gyventojai tinkamai įvykdys savo mokestines prievoles – pašalins pajamų deklaracijose nustatytus trūkumus pagal mokesčių administratoriaus pranešimą.

„Mokesčių administratorius pažymi, kad dalis (per 10 tūkst.) šalies gyventojų pateiktų teisingai užpildytų prašymų liks neįvykdyta – juos teikę žmonės praėjusiais metais nemokėjo gyventojų pajamų mokesčio, nuo kurio skaičiuojama parama. Taip pat dalis (beveik 33 tūkst.) gyventojų prašymų skirti paramą liks neįvykdyta, o lėšos nepervestos, nes prašymų teikėjai laiku nepateikė, nors privalėjo, gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų, nepatikslino (per 10 tūkst. gyventojų) arba Mokesčių inspekcijai neužpildė ir nepateikė papildomų dokumentų (per 3 tūkst. gyventojų). Beveik 2,5 tūkst. gyventojų prašymuose skirti paramą nurodė juridinius asmenis, neturinčius teisės gauti paramos“, – teigė D. Kučinskas ir priminė, kad VMI nuolat ragina gyventojus savarankiškai pildyti ir pateikti elektroniniu būdu prašymus paramai skirti.

Panevėžio apskrities VMI duomenimis, daugiausiai gyventojų paramos 2017 metais Utenos apskrityje sulaukė Biliakiemio Švč. M. Marijos Vardo parapija (38 tūkst. eurų), Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija (beveik 24 tūkst. eurų), Visagino stačiatikių Šv. Panteleimono parapija (10 tūkst. eurų) ir po 9 tūkst. eurų gyventojai paskyrė Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus parapijai bei Gyvūnų prieglaudai „Padėk man“.

VMI ir laikraščio „Utenos diena“ inf.