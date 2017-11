Šiemet pirmąkart dalis gyventojų paramos iš beveik 17 mln. teks ir meno kūrėjams

Lapkričio 6 dieną paramos pervedimų jau sulaukė 3 tūkst. organizacijų, joms pervesta 2,5 mln. eurų. Parama bus pervesta iki lapkričio 15-os, kaip ir numato teisės aktai. Lėšos dalimis bus pervedamos kasdien.

Gyventojai įvairias organizacijas kasmet gali paremti skirdami 2 proc., o partijas – 1 proc. sumokėto pajamų mokesčio. Iš viso šiemet per 532 tūkst. gyventojų nusprendė paremti įvairias organizacijas, skirdami joms 17 mln. eurų. Šiemet, pirmą kartą tarp paramos gavėjų yra ir 703 meno kūrėjai. Juos pasieks daugiau nei 131 tūkst. eurų, kuriuos meno kūrėjams paskyrė per 3 tūkst. gyventojų. Praėjusiais metais 557,6 tūkst. gyventojų prašė paramai skirti 16,8 mln. eurų.

„Paramos gavėjų, galinčių sulaukti papildomų įplaukų, gali padaugėti, jei paramos prašymus pildę gyventojai tinkamai įvykdys savo mokestines prievoles – pašalins pajamų deklaracijose nustatytus trūkumus pagal mokesčių administratoriaus pranešimą. Vien tokių paraginimų esame išsiuntę 10,4 tūkst. mokesčių mokėtojų, kurie savo ruožtu yra pateikę per 10 tūkst. prašymų savo sumokėto mokesčio dalį skirti paramos gavėjams ir politinėms partijoms", – pastebėjo VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė–Šnirienė.

Daugiausia gyventojų paramos šiemet bus pervesta labdaros ir paramos fondui „Aušroja", kuriai skirta daugiau nei 390 tūkst. eurų. Tradiciškai antrąją ir trečiąją pozicijas išsaugojo labdaros ir paramos fondai „Mamų unija" (207 tūkst. eurų) bei „Bėdų turgus" (167 tūkst. eurų).

Gyventojai partijas gali paremti skirdami iki 1 proc. sumokėto pajamų mokesčio. Šiemet 952,7 tūkst. eurų partijoms paskyrė 62 tūkst. rėmėjų (praėjusiais metais kiek daugiau nei 1 mln. eurų partijoms paskyrė 69 tūkst. gyventojų). Didžiausia paramos suma skirta Tėvynės sąjungai – Lietuvos krikščionims demokratams (per 242 tūkst. eurų), Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui (per 220 tūkst. eurų), Lietuvos socialdemokratų partijai (per 175 tūkst. eurų).

VMI pažymi, kad dalis (per 10 tūkst.) gyventojų pateiktų teisingai užpildytų prašymų liks neįvykdyta – juos teikę žmonės praėjusiais metais nemokėjo gyventojų pajamų mokesčio, nuo kurio skaičiuojama parama. Taip pat dalis (beveik 33 tūkst.) gyventojų prašymų skirti paramą liks neįvykdyta, o lėšos nepervestos, nes prašymų teikėjai laiku nepateikė, nors privalėjo, gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų, nepatikslino (per 10 tūkst. gyventojų) arba Mokesčių inspekcijai neužpildė ir nepateikė papildomų dokumentų (per 3 tūkst. gyventojų). Beveik 2,5 tūkst. gyventojų prašymuose skirti paramą nurodė juridinius asmenis, neturinčius teisės gauti paramos.

VMI inf.