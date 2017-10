Rytoj Utenoje kauks sirenos

Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie šią sistemą pateikiama tinklalapiuose adresu: www.vpgt.lt , www.gpis.vpgt.lt. ir www.lt72.lt. Jeigu perspėjimo pranešimo savo mobiliajame telefone negavote, nors ir jį aktyvavote, prašome rašyti elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Patikrinimo metu sirenos kauks tris minutes ir Utenoje. Nustojus joms kaukti, 11 val. 55 min., per Lietuvos radijo ir televizijos programas, regionines ir vietines radijo programas gyventojams bus skelbiama informacija ir rekomendacijos.

Trumpųjų perspėjimo pranešimų perdavimas prasidės kartu su sirenų jungimo pradžia, t. y. 11 val. 52 min. ir tęsis iki 11 val. 58 min.

Išgirdus sirenas gyventojams rekomenduojama įsijungti radiją ar televiziją ir išklausyti skelbiamą informaciją. Paprastai sirenos įjungiamos du kartus per metus, kai atliekamas Perspėjimo sistemos patikrinimas.

Trumpųjų perspėjimo pranešimų sistemos patikrinimas atliekamas kiekvieną mėnesio pirmąjį darbo dieną 10.00 val. Šių patikrinimų metu šalies gyventojai turi galimybę įsitikinti, ar jie yra teisingai įsijungę korinio transliavimo funkciją tam, kad gautų trumpuosius perspėjimo pranešimus. Patikrinimo metu pranešimai perduodami kas vieną minutę. Jeigu telefonas nustatytas teisingai, gyventojas gaus tik vieną pranešimą.

Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai šalyje, šalies gyventojai perspėjami įjungtomis sirenomis ar pranešimais į mobiliuosius telefonus, prireikus per mobiliąsias įgarsinimo priemones ar per pasiuntinius, o informuojami per radiją ir televiziją.

PAGD inf.