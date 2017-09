Netoli Utenos buvo tikrinami krovinių pervežėjai

Toks reidas, kurio metu buvo stabdomi krovininiai automobiliai, buvo vykdomas ir kelyje Utena–Vilnius, vos už kelių kilometrų nuo Utenos.

„Kuriant Išmaniąją mokesčių administravimo sistemą, siekiama iš esmės sumažinti pajamų apskaitymo ir mokesčių vengimo mastą. Šiuo tikslu ūkio subjektai yra įpareigoti dar prieš pradedant krovinio gabenimą surašyto važtaraščio duomenis pateikti VMI per i.VAZ posistemį. Šią prievolę atlikus, iš esmės nelieka galimybių buhalterinėje apskaitoje neapskaityti pervežtų prekių ir jų realizavimo pajamų, be to, gaunami duomenys taip pat naudojami analizėje, vertinant mokesčių mokėtojų rizikingumą dėl galimo pajamų neapskaitymo, pvz. važtaraščių duomenys gretinami su PVM sąskaitų faktūrų ir kitais duomenimis. Todėl yra svarbu užtikrinti, kad mokesčių mokėtojai vykdytų minėtą duomenų pateikimo prievolę. Tai jau ne pirmos tokios patikros ir jos bus tęsiamos ir ateityje", – sakė AVMI Kontrolės departamento direktorė Rasita Žilinskienė, pažymėdama, kad kitos kontroliuojančios institucijos patikrinimų metu kontroliuoja ir kitų teisės aktų reikalavimų vykdymą pagal savo kompetenciją.

Mokesčių administratorius rekomenduoja krovinių vežėjams dar kartą pasitikrinti, kuriais atvejais privaloma teikti važtaraščių duomenis į i.VAZ. Atnaujinta informacija skelbiama adresu www.vmi.lt Konsultacinės medžiagos katalogas I.MASi.VAZBendrojo pobūdžio klausimai Ar visais atvejais mokesčių mokėtojai privalo teikti krovinio važtaraščio duomenis VMI?

Ankstesnių patikrų rezultatai rodo, kad didžioji dalis šalyje tikrintų krovinių gabentojų tinkamai teikia važtaraščių duomenis, tačiau apie penktadalis krovinių vis dar gabenami nepateikus važtaraščių duomenų, neišsirašius važtaraščių, pvz., klaidingai traktuojant gabenimus savo sąskaita.

Šiais metais Panevėžio AVMI specialistai, bendradarbiaudami su kitomis institucijomis, iš viso patikrino apie pustrečio šimto krovinių gabentojų.

Praėjusias metais startavusi i.MAS sistema jau neša apčiuopiamą naudą valstybės finansams ir jos žmonėms. Per 8 š. m. mėnesius į nacionalinį biudžetą surinkta 7,5 proc. (353 mln. €) daugiau mokesčių nei pernai per tą patį laikotarpį (iš viso – 5,08 mlrd. €), o vien PVM sumokėta 2,264 mlrd. €, t. y. 209 mln. € (10,2 proc.) daugiau nei pernai.

Panevėžio AVMI ir laikraščio „Utenos diena" inf., Deimantės Kazokaitės nuotr.