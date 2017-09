Gimnazistai mokėsi gelbėti gyvybes

Lietuvoje kasmet širdis sustoja daugiau kaip trims tūkstančiams žmonių. Dauguma jų nesulaukia gaivinimo ir vos keli procentai išgyvena iki išėjimo iš ligoninės. Kai sustoja širdis, smegenys negauna deguonies ir ima mirti per keturias minutes. Greitoji medicinos pagalba gali užtrukti ilgiau, o jai atvykus – būti per vėlu. Naujai iškepto gyvybes gelbstinčio nemokamų gaivinimo mokymų mokiniams projekto „Auksinės minutės" savanoriai – jauni gydytojai ir medicinos studentai – siekia šią negailestingą statistiką pakeisti. Pirmadienį „Auksinių minučių" komanda lankėsi Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje, kur teisingai atlikti gaivinimą apmokė daugiau kaip šimtą mokinių.

Laisvalaikiu savanoriška veikla užsiimanti Vilniaus miesto klinikinės ligoninės vaikų kardiologė Gerda Jančienė „Utenos dienai" atskleidė, kad pagrindinis „Auksinių minučių" komandos tikslas – kuo daugiau Lietuvos mokinių apmokyti atgaivinti žmogų staigios mirties atveju. „Džiaugiamės per kiek daugiau nei mėnesį apmokę per tūkstantį mokinių. Tikimės, kad per metus šis skaičius išaugs iki dešimties tūkstančių, – sakė „Auksinių minučių" savanorė G. Jančienė. – Gyvybes gelbstinčio projekto vizija – gaivinimo mokymų programą paversti nacionaline. Šiuo metu turime per 80 savanorių."

