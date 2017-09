Aiškesnė tvarka atvykstantiems laikyti „Regitros“ teorijos egzaminą

Naujoji tvarka leis aiškiau reglamentuoti taisykles, kurių, per teorijos egzaminą, turi laikytis egzaminuojami asmenys ir „Regitros" specialistai. Be to, tikimasi, jog tai padės išvengti ir dar pasitaikančių pavienių sukčiavimo atvejų.

„Praktikoje pastebėjome, kad reikalinga detalesnė informacija. Iš esmės, tai yra tam tikra atmintinė tiek egzaminuojamam asmeniui, tiek mūsų įmonės darbuotojui. Kiekvienas prieš atvykdamas laikyti egzaminą galės susipažinti, kokie dalykai yra draudžiami teorijos egzaminų metu, kokios yra jo pareigos bei teisės", – sakė „Regitros" generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas.

Instrukcijoje nurodoma, kad egzamino metu jį laikantis asmuo su savimi negali turėti bei ant stalo ir kėdės laikyti asmeninių daiktų, dėvėti striukės, kepurės bei kito galvos gobtuvo (išimties tvarka gali būti leidžiama dėvėti galvos apdangalą dėl estetinių, medicininių ar religinių priežasčių). Be to, laikančiajam egzaminą draudžiama naudotis literatūra, akiniais (kurie nėra skirti regėjimo korekcijai), mobiliojo ryšio bei kitomis informacijos priėmimo ir perdavimo priemonėmis, kalbėtis su kitais asmenimis bei keisti monitoriaus pasvirimo kampą.

„Atvejai, kai mėginama išlaikyti egzaminą nesąžiningai, yra pavieniai, tačiau privalome veikti prevenciškai. Visiems turi būti suteiktos vienodos sąlygos išlaikyti egzaminą. Taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, jog naujosios technologijos sparčiai žengia į priekį, atsiranda įvairiausių būdų, kaip galima sukčiauti egzamino metu. Pavyzdžiui, turėjome pora atvejų, kai asmenys per egzaminą naudojo išmaniuosius akinius, jais filmavo testo klausimus. Nuo šiol instrukcijoje yra įtrauktas ir punktas, kad egzamino metu negalima būti su akiniais, kurie nėra skirti regėjimo korekcijai. Taigi, akivaizdus pavyzdys, jog nuolatos turime atsižvelgti į tai, kas vyksta aplinkui ir atnaujinti taisykles", – įsitikinęs S. Šuminas.

Remiantis rugsėjo 1 dienos duomenimis, šiais metais „Regitroje" įvyko per 80 tūkst. teorijos egzaminų.

„Regitros" inf.