Lietuvos didmiesčiai ir miestai: kur uždirbama daugiausia?

Skurdžiausią algą gauna zarasiškiai (vidutiniškai 488 eurai į rankas). Ryškus regionų atotrūkis nuo didmiesčių, kuriuose dirbantieji gali kur kas sočiau ir turiningiau gyventi.

Darbo užmokestis padidėjo visose apskrityse

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2017 metų antrąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, išaugo visose apskrityse. Daugiausia vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo Telšių (4 proc.) apskrities įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis didėjo nuo 2,2 proc. Tauragės iki 3,1 proc. Šiaulių.

2017 m. antrąjį ketvirtį didžiausią bruto darbo užmokestį – 932,7 EUR – gavo Vilniaus apskrities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Mažiausiai – 671,7 EUR – uždirbo Tauragės apskrities darbuotojai.

Darbo užmokesčio padidėjimą 2017 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, lėmė didesnės darbų apimtys, sezoniškumas bei kitos priežastys.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per ketvirtį išaugo visose apskrityse, labiausiai – Telšių (3,4 proc.).

Didėjo mokytojų ir medikų algos

Per metus (2017 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. antruoju ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo visose apskrityse, labiausiai – Vilniaus (9,9 proc.). Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus didėjo nuo 5 proc. Tauragės iki 8,9 proc. Telšių.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus augo visose apskrityse nuo 7,1 proc. Klaipėdos iki 10,6 proc. Alytaus.

Darbo užmokesčio augimui per metus įtakos turėjo nuo 2016 liepos 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga ir padidintas darbo užmokestis asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, nuo rugsėjo 1 d. padidintas darbo užmokestis švietimo įstaigų darbuotojams, nuo 2017 m. sausio 1 d. padidinta tam tikrų žemiausių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginė alga ir kitos priežastys.

Neto darbo užmokesčio, palyginti su bruto darbo užmokesčiu, spartesniam augimui įtakos turėjo nuo 2017 m. sausio 1 d. pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir padidintas papildomas neapmokestinamas pajamų dydis.

Mažiausiai uždirba zarasiškiai

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo visose savivaldybėse, išskyrus Kėdainių – sumažėjo 5,9 proc. Labiausiai bruto darbo užmokestis išaugo Rietavo (10,5 proc.) savivaldybės įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

2017 m. antrąjį ketvirtį didžiausią bruto darbo užmokestį gavo Vilniaus miesto (960 EUR) savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Šioje savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 121,3 EUR viršijo šalies ūkio vidurkį. Mažiausiai uždirbo Zarasų (590,2 EUR) rajono savivaldybės darbuotojai. Atotrūkis tarp Vilniaus miesto ir Zarasų rajono savivaldybių 2017 m. antrąjį ketvirtį sudarė 369,8 EUR.

Per metus (2017 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. antruoju ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo visose savivaldybėse – nuo 1,2 proc. Zarasų rajono iki 17,7 proc. Rietavo.

Statistiniais duomenimis uteniškiai per mėnesį uždirba 578 eurus į rankas ir mūsų rajonas užima 19 vietą tarp visų šalies rajonų.

